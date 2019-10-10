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Terör örgütü yandaşları sosyal medyada manipülasyona hız verdi

Türkiye'nin güney sınırında Barış Pınarı Harekatı'na başlamasıyla terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları harekata karşı manipülasyon girişimlerini hızlandırdı.
Terör örgütü yandaşları sosyal medyada manipülasyona hız verdi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla, terör örgütüne yakın hesaplar sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerine hız verdi.

Suriye iç savaşında farklı bölgelerde ve yıllarda çekilen fotoğraf kareleri Barış Pınarı Harekatı sırasında olmuş gibi paylaşılarak sosyal medyada dezenformasyon yapılmaya çalışıldı.

Terör örgütüne yakın hesaplar, Suriye iç savaşı sırasında 2014 yılında çekilen ve bir annenin çocuklarına sarıldığı kareyi değiştirerek, Barış Pınarı Harekatı'nda olmuş gibi göstermek istedi.

Suriye'nin İdlib kentine temmuz ayında yapılan hava saldırılarından etkilenen çocukların bir sağlık merkezinde kaydedilen fotoğraf, terör örgütüne yakın hesaplarca "Türk ordusunun saldırısı sonucu son görüntüler" ifadeleriyle çarpıtılmaya çalışıldı.

Yine İdlib'de Rusların hava saldırısı sonucu yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun yansıdığı Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, uluslararası camiaya Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi gösterilerek İngilizce altyazıyla manipüle edildi.

Halep'te Mayıs 2014'te çekilen ve Suriyeli adamın bir çocuğun cesedini taşıdığı fotoğraf karesi, sosyal medya hesaplarınca dezenformasyon amacıyla Türkiye'nin harekatı sırasında yaşanmış gibi gösterildi.

Örgüt destekçilerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı daha önce de ortaya çıkmıştı.

Terör örgütü yanlılarından 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonu

Sosyal medyada, "Türkiye'nin önceden yaptığı bu. Yeniden yapmayacağını mı düşünüyorsunuz?" şeklinde yer alan paylaşıma, 90'lı yıllardaki Hocalı Katliamı'na ait bir fotoğraf eklendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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