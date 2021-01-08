Terör örgütü YPG, Kamışlı'da Esed rejimini kuşattı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde bir süredir gerginlik yaşadığı Beşşar Esed rejimine ait bir askeri bölgeyi bir gün aranın ardından yeniden ablukaya aldı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kamışlı ilçesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimi güçleri arasında 28 Aralık 2020'de fitili ateşlenen ve Rusya'nın araya girerek iki kez yatıştırdığı gerginlik, 24 saat geçmeden tekrar tırmandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalan YPG/PKK, Haseke iline bağlı Kamışlı kent merkezinde rejim güçlerinin kontrolünde bulunan ve "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeyi, dün akşam saatlerinde bir gün aranın ardından yeniden kuşattı.

Terör örgütü askeri bölgeye giden yolları kapatırken, Esed rejimi de Haseke ilinin bazı bölgelerinde varlık gösteren tüm unsurlarını, Kamışlı Havaalanına yaptığı silah ve mühimmat sevkiyatıyla takviye etti.

Yaklaşık 2 haftadır süren gerilimde iki kez araya girerek tarafları uzlaştıran Rusya'nın yeniden devreye girmesi bekleniyor.

GERİLİM NASIL BAŞLADI?

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi. Terör örgütü bu baskılara ilk olarak 28 Aralık 2020'de Esed rejimi güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi.

Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejime bağlı güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı. Rusya'nın aynı gün araya girmesi ve alıkonanların serbest bırakılmasıyla yatışan gerginlik, 3 Ocak'ta tekrar tırmandı.

Terör örgütünün Kamışlı merkezde biri rütbeli olmak üzere birkaç rejim unsurunu alıkoyması üzerine rejimin güvenlik güçleri de buna karşılık örgüt elemanlarından bazılarını alıkoydu.

YPG/PKK'nın Esed rejimine ait "Güvenlik Karesi" bölgesine 3 gün boyunca uyguladığı kuşatma, önceki gece Rusya'nın araya girmesiyle son bulsa da taraflar arasındaki gerginlik dün akşam saatlerinde tekrar başladı. Terör örgütünün, rejime ait söz konusu askeri bölgeye ablukası sürüyor.

HASEKE'DEKİ DURUM

Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esed rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, "Güvenlik Karesi" bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde de rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir "Güvenlik Karesi" bölgesi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor.