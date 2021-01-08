  • BIST 1.525
  • Altın 447,319
  • Dolar 7,3603
  • Euro 8,9924
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Terör örgütü YPG, Kamışlı'da Esed rejimini kuşattı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde bir süredir gerginlik yaşadığı Beşşar Esed rejimine ait bir askeri bölgeyi bir gün aranın ardından yeniden ablukaya aldı.
Terör örgütü YPG, Kamışlı'da Esed rejimini kuşattı

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kamışlı ilçesini işgal eden YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimi güçleri arasında 28 Aralık 2020'de fitili ateşlenen ve Rusya'nın araya girerek iki kez yatıştırdığı gerginlik, 24 saat geçmeden tekrar tırmandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalan YPG/PKK, Haseke iline bağlı Kamışlı kent merkezinde rejim güçlerinin kontrolünde bulunan ve "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeyi, dün akşam saatlerinde bir gün aranın ardından yeniden kuşattı.

Terör örgütü askeri bölgeye giden yolları kapatırken, Esed rejimi de Haseke ilinin bazı bölgelerinde varlık gösteren tüm unsurlarını, Kamışlı Havaalanına yaptığı silah ve mühimmat sevkiyatıyla takviye etti.

 Yaklaşık 2 haftadır süren gerilimde iki kez araya girerek tarafları uzlaştıran Rusya'nın yeniden devreye girmesi bekleniyor.

GERİLİM NASIL BAŞLADI?

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi. Terör örgütü bu baskılara ilk olarak 28 Aralık 2020'de Esed rejimi güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi.

Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejime bağlı güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı. Rusya'nın aynı gün araya girmesi ve alıkonanların serbest bırakılmasıyla yatışan gerginlik, 3 Ocak'ta tekrar tırmandı.

Terör örgütünün Kamışlı merkezde biri rütbeli olmak üzere birkaç rejim unsurunu alıkoyması üzerine rejimin güvenlik güçleri de buna karşılık örgüt elemanlarından bazılarını alıkoydu.

YPG/PKK'nın Esed rejimine ait "Güvenlik Karesi" bölgesine 3 gün boyunca uyguladığı kuşatma, önceki gece Rusya'nın araya girmesiyle son bulsa da taraflar arasındaki gerginlik dün akşam saatlerinde tekrar başladı. Terör örgütünün, rejime ait söz konusu askeri bölgeye ablukası sürüyor.

HASEKE'DEKİ DURUM

Haseke genelinde örgütün işgali sürerken, Esed rejimi, il merkezindeki Kevkep Dağı, "Güvenlik Karesi" bölgesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor.

Kamışlı ilçe merkezinde de rejime ait havaalanı, askeri tugay ile bir "Güvenlik Karesi" bölgesi yer alıyor. Haseke ilindeki bazı devlet kurumları da Esed rejimince çalıştırılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kumar oynamak için kahvehanenin duvarında delik açmışlar08 Ocak 2021 Cuma 10:18
  • Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı08 Ocak 2021 Cuma 10:16
  • Belediye işçilerini taşıyan midibüs devrildi; 2 ölü, 16 yaralı08 Ocak 2021 Cuma 10:15
  • 'Balon balığını küresel ısınma nedeniyle her yerde görmemiz mümkün'08 Ocak 2021 Cuma 10:13
  • TÜGVA'dan Ayasofya-i Kebir Camii açıklaması08 Ocak 2021 Cuma 09:56
  • 'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi08 Ocak 2021 Cuma 09:55
  • Baraj suyu 1 kilometre çekildi, eski mezarlar ve tarım arazileri ortaya çıktı08 Ocak 2021 Cuma 09:53
  • Cepteki tehlike 'telefon'08 Ocak 2021 Cuma 09:52
  • Terör örgütü YPG, Kamışlı'da Esed rejimini kuşattı08 Ocak 2021 Cuma 09:51
  • Hamsiye av yasağı gelince balık haline akın ettiler08 Ocak 2021 Cuma 09:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti