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Terör örgütü YPG/PKK içinde gelir kaynaklarına hakimiyet kavgası

ABD destekli YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'de işgal ettikleri Haseke ilinde çok sayıda örgüt üyesi ile iş birlikçisi tüccarı alıkoyarak ev ve iş yerlerini yağmaladı.
Terör örgütü YPG/PKK içinde gelir kaynaklarına hakimiyet kavgası

Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeler, son dönemde terör örgütü üyeleri arasındaki kişisel çıkar temelli fikir ayrılıklarına ve gelir kaynaklarına hakimiyet konusunda iç çekişmelere sahne oluyor.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve yakınındaki teröristler, hem sözde yönetime karşı örgüt içinde yükselen karşıt sesleri bastırmak hem de daha fazla gelir elde etmek için harekete geçti.

Terörist başı Ferhat Abdi Şahin'in ekibi, bu amaçla "yolsuzlukla mücadele" adı altında YPG/PKK'ya bağlı sözde öz yönetimlerde bulunan bazı terörist elebaşlarına ve onlarla çalışan tüccarlara karşı operasyon başlattı.

Bu kapsamda, Haseke ilinin Tel Hacar, Salihiyye ve El-Müfti köylerinde son 3 günde, örgüt tarafından en az 14 kişi alıkonuldu veya kaçırıldı.

YPG/PKK'lı teröristler, söz konusu kişilerin ev ve iş yerlerini de basarak yağmaladı.

AA, örgüt içindeki kaynak paylaşımı mücadelesi çerçevesinde alıkonulan örgüt üyeleri ve iş birlikçisi tüccarların isimlerine ulaştı.

Alıkonulanlar arasında YPG/PKK'nın kurduğu sözde Haseke belediyeler ve çevre komitesi eş başkanı Abdulgafur Oso'nun da yer alması dikkat çekti.

İç savaş öncesi sıradan bir esnaf olan Oso, terör örgütü kadrolarına katıldıktan sonra örgütteki konumunu kullanarak bölgenin en zenginlerinden biri oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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