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Terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgüt YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda dayattığı eğitim müfredatını uygulamayan veya zorla silah altına almak istedikleri en az 61 öğretmeni alıkoyduğu açıklandı.
Terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde 1,5 ayda 61 öğretmeni alıkoydu

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde 1 Ocak-15 Şubat'ta alıkonulan öğretmenlere yönelik hazırladığı raporunu AA muhabiriyle paylaştı.

Ağın raporunda, söz konusu sürede, çocuklara SDG'nin dayattığı müfredat yerine eski sisteme göre özel ders veren en az 27 öğretmenin alıkonulduğu bilgisine yer verildi.

Öğretmenlerden 14'ü örgüt müfredatı dışına çıkmayacaklarına dair imza attıktan sonra serbest bırakıldı.

Son 1,5 ayda 34 öğretmen de zorla silah altına alınmak üzere terör örgütü tarafından alıkonuldu.

Örgüt, safına katılmak istemeyen yaklaşık 550 öğretmenin peşinde
SNHR raporunda, terör örgütünün Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde örgütün saflarına katılmayı reddeden yaklaşık 550 öğretmenin peşine düştüğü bilgisine yer verildi.

Söz konusu öğretmenlerin, okullarıyla da ilişiği kesildi.

SNHR'nin raporunda açıklamalarına yer verilen öğretmenlerden Ahmet Şamti, örgüt müfredatı dışına çıkmayacaklarına dair imza attıktan sonra serbest kaldığını söyledi.

19 Ocak'ta Haseke'nin Derbesiye ilçesinde alıkonulan Şamti, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"2020'nin sonlarında bazı öğretmenler rejimin kontrolündeki bölgelerde yer alan okullarda ders vermeyeceklerine dair imza attı. Bazı öğretmenler ise buna karşı çıktı. (YPG/PKK) SDG'ye bağlı güvenlik güçlerinin 19 Ocak'ta evlere yaptığı baskınlarda ve kontrol noktalarında, örgütün isteğine karşı çıkan öğretmenler alıkonuldu."

Şamti, Derbesiye'de örgütün bir merkezinde tutulduktan sonra, başlayan gösteriler ve baskılar yüzünden 23 Ocak'ta salıverildiklerini söyledi.

"Aranan öğretmenlerin alıkonulmasından dolayı okula gidemiyorum"
SNHR'nin telefon görüşmesi yoluyla ulaştığı Deyrizorlu öğretmen Halit Ömer, YPG/PKK'nın saflarına katılmadığı için okulla ilişiğinin kesildiğini aktardı.

31 yaşındaki Ömer, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Yaklaşık 2 ay önce beldemizdeki okulun müdürü bana Whatsapp üzerinden, adımın SDG'nin zorunlu askerlik listesinde olduğunu bildirdi. O günden beri kolayca hareket edemiyorum. SDG güçlerince eğitim merkezlerine baskın yapılarak aranan öğretmenlerin alıkonulmasından dolayı okula gidemiyorum."

Ömer, "kaçak" durumuna düştüğü için maaşının da kesildiğini kaydetti.

Rakkalı Abdullah Ali de örgütün "zorunlu askerlik" listesinde olan kaçak öğretmenlerden biri.

SNHR'ye konuşan Ali, örgüt saflarına katılmamaları halinde okulla ilişiklerinin kesileceği tehdidini aldıklarını söyledi.

YPG/PKK'nın ideolojik müfredat dayatması
İlk olarak 2016'da ilkokul ve ortaokuldaki sınıfların ders içeriklerini değiştiren terör örgütü, yaklaşık 3 yıl önce de 10. ve 11. sınıflara dayattığı müfredatı, 2020'nin ortasında 12. sınıflara taşımıştı.

Örgüt bu kapsamda, Esed rejimine bağlı okullara da el koymuş ve işgalindeki bölgelerde eğitim sisteminin tümünü ele geçirmişti.

Terör örgütü, işgal ettiği alanlardaki okullarda, öğrencilere etnik aidiyeti esas alan, militarist ve İslamiyet'e karşı ön yargılı görüşler aşılıyor.

Örgüt, okullarda çocuklara her sabah "Liderimiz Öcalan'a özgürlük olmadan hayat olmaz" şeklinde sloganlar attırıyor. Zorunlu okutulan kitaplardaki çeşitli bölümlerde, terör örgütü PKK elebaşına ait alıntılar yer alıyor.

4 bine yakın kişi serbest bırakılmayı bekliyor
Ağın raporuna göre, YPG/PKK tarafından keyfi alıkonulan 176'sı kadın en az 3 bin 784 tutuklu bulunuyor.

Bunlardan en az 2 bin 147'sinin akıbeti belirsiz.

Kaynak: Haber Kaynağı
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