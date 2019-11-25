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Terör örgütüne son yılların en büyük darbesi

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Şırnak Cudi'de etkisiz hale getirilen 3 teröristin planladığı bombalı saldırının engellendiğini duyurdu.
Terör örgütüne son yılların en büyük darbesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik ve Kıran Operasyonları ile üst üste darbe alan terör örgütünün, bombalı saldırı hazırlığının Şırnak'ta yapılan operasyona engellendiği bildirildi. Geçtiğimiz hafta, Kıran-6 operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 3 teröristin bomba yüklü araçlarla son yılların en büyük eyleminin hazırlığında olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arazi aramasında bidon ve güğümlerin içine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 2 ton patlayıcı madde, 300 adet elektrikli fünye, 700 metre infilaklı fitil, 1 adet Rus yapımı antitank mayını, 2 adet intihar yeleği, 1 adet tabanca ve susturucu, çok miktarda kablo ile bin ABD Doları ele geçirildi. Örgütün cephanelik olarak kullandığı bölge ve civarında kapsamlı arama ve incelemeler devam etmekte olup jandarma tarafından ele geçirilen patlayıcı maddenin son dönemde ele geçen en büyük miktar olduğu belirlendi."

Açıklamada, yurt içi ve yurt dışında terörle mücadele harekatlarının kararlılıkla süreceği aktarıldı.

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