Terör ve siyasi istismar sorunu 

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun çıkışıyla bir kez daha gündeme oturdu, o malum konu.

HDP ile birlikte çözebileceklerini ifade etti.

Sözleri şöyleydi: "İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz…”

HDP ilkin heyecanla ağzından “asıl muhatabın Kandil ve İmralı olabileceği” düşüncesini kaçırmışsa da, sonra “çözüm yeri Meclis’tir” diyerek toparlamaya çalıştı.

Sonra İyi Parti’den, SP’den, Deva ve Gelecek Partisi’nden açıklama geldi vs.

Ardından bu konuya girip girmeyeceği ve nasıl bir duruş sergileyeceği en çok merak edilen MHP lideri Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak, şöyle dedi: "Türkiye'de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. Var diyen, olduğunu ısrarla dayatıp iddia eden kim varsa kalbi Türk milletiyle bir atmayan namertlerdir. HDP, meşru bir organ değil, terör örgütü PKK'nın mazbata almış maskeli halidir…"

Ve Amerika dönüşü uçakta bu konudaki düşünceleri sorulan AK Parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz diyoruz ki bu ülkede şu anda Cumhur İttifakı bu işin tek çözüm noktasıdır ve Cumhur İttifakı olarak da biz bu çözümün mücadelesini sürdürüyoruz. Bizim şu anda kitabımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var ve bununla da bu yolda devam ediyoruz. 'Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur…' Türkiye'de böyle bir sorun yok” diye konuştu.

Bu hususta siyasilerin bugün için dedikleri bunlar. Yarın çok farklı şeyler söyleyebilirler. Alışığız 180 derecelik dönüşlere, tutarsızlıklara, “dün dündür bugün bugündür”cülüğe…

İşte asıl sorunda burada yatıyor bence.

Politikacıların geçmişten bu yana oy için, rant için sergiledikleri istismar politikalarının sonucudur bugün tartışılan konu.

Halkın böyle bir sorunu yoktur. Halklar arasında bir “savaş” yoktur ki “barış” olsun. Burada tek sorun silahtır, terördür, PKK’dır.

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AK Parti iktidarı geçmişte, bugün CHP’nin gündeme getirdiği sözde “çözüm önerisi”nin dahasını yaptı. Bizzat bebek katili teröristbaşını muhatap kabul etti, Kandil’le masaya oturdu.

Sahaya akil adamlar sürerek, HDP’nin yaşam pınarı olan siyasi propagandaları, yalanları “doğrular nitelikte” açıklamalar yaptırdı.

Meselede tek suçlu “devlet”miş gibi gösterilince, PKK, Kandil, İmralı bunun bir sonucu algısı hakim kılınmış oldu. Kürt kökenli vatandaşlar “özür dileriz”e getirildi.

Sonuç?

Kürt kökenli gençler arasında “Kürtçülük” bilinci gelişirken, HDP’nin siyasi propagandalarına hep tereddütle yaklaşmış vatandaşlardan, bu partiye kayanlar oldu.

2015 seçim sonuçlarını hatırlayın; HDP tarihindeki en büyük sıçramayı AK Parti iktidarının açılım süreci sonucunda yapmıştır.

Şimdi CHP, güya aynı hatayı yapmayıp, sadece HDP’yi muhatap alacağını söylüyor.

İyi de kardeşim, HDP dediğin sözde siyasi parti HDP’den ibaret değil ki…

HDP demek Kandil demektir, İmralı demektir.

Bunu gizlemiyorlar bile… “Çözümün adresi Meclis'tir” dedikten sonra düştükleri “hiçbir aktör göz ardı edilemez" şerhinden kasıt, PKK değil midir, teröristbaşı değil midir?

CHP’nin bu hamlesi, tıpkı açılım sürecinde olduğu gibi HDP’ye, HDP’nin siyasi propagandalarına hizmet edecektir.

Oysa meselenin çözümü, terörün son bulmasında gizlidir.

Bu nasıl olacak?

İmralı’daki bebek katili işlediği cinayetlerin, gerçekleştirdiği katliamların, ektiği nifak tohumlarının cezasını çekiyor, çekmeye devam edecek, orada ölüp gidecektir. O bir mahkumdur, asla kaile alınmamalı, gündeme getirilmemelidir. Dışarıya siyasi mesajlar vermesine asla müsaade edilmemelidir.

Diğer terör odağı Kandil ise… Kandil varlığını nasıl koruyabiliyor? İçeride terörle mücadelede son dönemde başarılı operasyon gerçekleştiriliyor. Peki ya Kandil? Orası neden başlarına yıkıl(a)mıyor? Buna bir engel mi vardır, Türkiye olarak gücümüz mü yetmiyor, anlamıyorum. Var güçle yüklenilerek yerle bir edilmeli, tüm elebaşları ortadan kaldırılmalıdır.

Kandil’siz bir HDP’den halen bölücü söylem ve eylemlerde bulunanlar çıkabiliyorsa, burada da yargı gereğini yapacaktır.

CHP, “çözüm”de samimi ise, en başta PKK’nın ortadan kaldırılması çağrısı yapmalıdır.

Fatih Akkaya