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Terörden arındırılan Rasulayn kurulan gümrük kapısıyla Türkiye'ye açılacak

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi arasında yapımı devam eden gümrük kapısının 10 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.
Terörden arındırılan Rasulayn kurulan gümrük kapısıyla Türkiye'ye açılacak

Terörden arındırılan Rasulayn kurulan gümrük kapısıyla Türkiye'ye açılacak
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi arasında yapımı devam eden gümrük kapısının 10 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, hayatın normale döndüğü Rasulayn ile Ceylanpınar ilçelerini birbirine bağlayacak gümrük kapılarında inceleme yaptı. 

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Yürütülen çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Erin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kurtardığı bölgelere huzur ve güven getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ticaret Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda yaptırılan gümrük kapılarının kısa sürede tamamlanacağını belirten Erin, şöyle konuştu:

"Tel Abyad'ı Akçakale'ye bağlayan Akçakale Gümrük Kapımız var. Tel Abyad Gümrük Kapısı da Barış Pınarı Harekatı'ndan çok kısa süre sonra açılmıştı. Orada ticaretin gelişmesi ve üreticilerin ürünlerini Türkiye'ye rahat satabilmesine yönelik kapının açılmasından hemen sonra Tel Abyad'da ekonomik, ticari ve sosyal hayatın daha da canlandığını hep birlikte gördük."

Her iki ilçeye katkı sağlayacak
Rasulayn'ın ihtiyaç duyduğu gümrük kapısı için temin edilen kaynaklar sayesinde kısa sürede çalışma başlatıldığını anlatan Erin, altyapı çalışmasının bitme aşamasına geldiğini söyledi.

Açılacak gümrük kapısının hem Ceylanpınar hem de Rasulayn için önemli olduğunu vurgulayan Erin, şunları kaydetti:

"İnşallah 10 gün içinde tamamlanmış olacak. Diğer teknik altyapı eksikliklerini de hızlı şekilde giderdikten sonra buradaki sınır kapısı işlemeye başlayacak. Bu hem Rasulayn'a büyük fayda sağlayacak hem de Ceylanpınar ilçemize. Ceylanpınar, il merkezine en uzak ilçemiz. Bir taraftan TİGEM arazisi bir taraftan Suriye ile çevrelenmiş olan bu ilçenin gelişmesine de büyük katkı sağlayacak bu kapıyı inşallah hizmete almış olacağız. Şimdiden hem Ceylanpınar'a hem Rasulayn'a hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Erin, kapının hızlı şekilde açılması için özveriyle çalışan vali yardımcıları, kaymakamlar ile kurum ve kuruluş yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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