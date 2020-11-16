Terörden arındırılmış belediyeler hizmetleriyle vatandaşların yüzünü güldürdü

İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitapta, HDP tarafından yönetilen belediyelerin iç yüzü ve terörden arındırıldıktan sonra vatandaşlara verilen hizmetler sıralandı.

"Terörden Arındırılmış Belediyeler ve Hizmetleri" kitabında, 31 Mart 2019 seçimlerine giden süreç ve sonrasında HDP'li belediyeler tarafından yapılan tahribatlar, görevlendirmelerin hukuki dayanakları, karalama ve çarpıtmaların gerçek yüzleri ve verilen hizmetler 5 bölümde ele alındı.

Belediye başkan vekili görevlendirmelerinin ardından belediyelerin sağladığı imkanları, kaybeden terör örgütü ile onun güdümündeki siyasal uzantılarının militan bulma, maddi kaynak temin etme ve kendi tabanını yönlendirmedeki sıkıntılarını çözmek için 31 Mart 2019 seçimlerini fırsat olarak gördüğü vurgulanan kitapta, örgütün seçildikleri zaman kolay yönetilebilecek, kendi güdümündeki kişilerin aday gösterilmesi için büyük çaba sarf ettiği ifade edildi.

"Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Terör Örgütü Propagandası Yapma" suçlarından haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen kişilerin, bazı belediyelerde bilerek ve isteyerek belediye başkan adayı gösterildiği de vurgulanan kitapta, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında 59 belediyenin HDP tarafından yönetildiği hatırlatıldı.

Kitapta, söz konusu belediyelerin 48'inin, terör örgütünün faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürülmeye çalışıldığının tespit edildiği, bu belediyelerin başkanlarının açılan adli ve idari soruşturmalar sonucunda görevden alındığı, yerlerine ise mülki idare amirleri arasından görevlendirmeler yapıldığı belirtildi.

152 yıl, 258 ay, 62 gün kesinleşmiş ceza kararı

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonra göreve başlayan ve sonraki süreçte görevden uzaklaştırılan belediye başkanları ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden sonraki süreçte görevden uzaklaştırılan toplam 73 belediye başkanı hakkında “terör suçları" kapsamında adli makamlarca toplam 152 yıl 258 ay 62 gün kesinleşmiş ceza kararı bulunduğu hatırlatılan kitapta, söz konusu başkanlara ilişkin yürütülen tüm iş ve işlemlerin, gerek uluslararası mevzuat ve prensiplere gerekse Türkiye'de yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uygun olduğu kaydedildi.

Kitapta, belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından başta HDP olmak üzere, çeşitli kişiler tarafından yapılan açıklama ve sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya atılan asılsız iddialara ise somut örneklerle yanıt verildi.

Verilen hizmetler

Kitapta, söz konusu belediyelerde yapılan görevlendirilmelerin ardından kaynakların, terör örgütünün finansmanı yerine yerel hizmetlere yönlendirildiği, terör örgütü ve destekleyicileri tarafından çukur açmak ve barikat kurmak suretiyle kaotik bir yapıya dönüştürülmeye çalışılan şehirlerin huzur ve hizmetin öne çıkarıldığı gerçek belediyecilikle tanıştığının altı çizildi.

Belediye başkan vekili görevlendirmeleri sayesinde ilgili belediyelerde kamu kaynaklarının güvenceye alındığına işaret edilen kitapta, kaynakların, belediye hizmetlerinde kullanılmasıyla vatandaşların huzur ve refah düzeyinin artırıldığı da vurgulandı.

Kitapta, 31 Mart seçimlerinden sonra görevlendirme yapılan belediyelerde, 172 kilometre sıcak asfalt ve 2 bin 245 kilometre stabilize yol, 710 kilometre içme suyu şebekesi, 61 içme suyu kuyusu ve 13 içme suyu ve atık su arıtma tesisi inşası, 430 kilometre kanalizasyon şebekesi, 229 aile çay bahçesi-çocuk parkı, 198 taziye evi yapımı/bakımı 431 bin 473 ağaç dikimi, 10 gençlik merkezi ve 22 kadın kültür merkezi inşası gibi hizmetlerin hayata geçirildiği kaydedildi.

Görevlendirme yapılan belediyelerde bugüne kadar 1,7 milyar lira yatırım yapıldığına işaret edilen kitapta, bu dönemde piyasaya 1,5 milyar lira borcun ödendiği de vurgulandı.