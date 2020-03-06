Teröre çok büyük darbe! 47 ton amonyum nitrat ele geçirildi

Jandarma'dan yapılan açıklamada, "Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütlerine bomba yapımında kullanılan 47 ton amonyum nitrat ve kimyasal madde ile 19 ton 600 kg nitrik asit ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır." denildi.

Terör örgütlerine yurt için ve sınır ötesinde darbeler peş peşe vurulmaya devam ediliyor. Kilis'te terör örgütü PKK'nın bomba yapımında kullandığı kimyasal maddelerin üretiminin gerçekleştirildiği bir depoya operasyon düzenlendi.

47 TON AMONYUM NİTRAT 19 TON NİTRİK ASİT

Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter hesabından, ""Kilis İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütlerine bomba yapımında kullanılan malzemeleri temin ettiği tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 47 ton amonyum nitrat ve kimyasal madde ile 19 ton 600 kg nitrik asit ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır." açıklamasında bulundu.