Teröristbaşı Öcalan'a bir kez daha avukat izni

İmralı adasında yatan teröristbaşı Öcalan'a 2 Mayıs'tan sonra bir kez daha avukat izni verildi. Bebek katilinin avukatları bu sabah İmralı'ya geçti.

İmralı adasında yatan teröristbaşı Öcalan'a 2 Mayıs'tan sonra bir kez daha avukat izni verildi. Bebek katilinin avukatları bu sabah İmralı'ya geçti.

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Newroz Uysal bu sabah İmralı'ya hareket etti.

Avukatlar Rezan Sarıca ve Newroz Uysal İmralı'da tutuklu bulunan müvekkilleri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatların başvurusuna olumlu yanıt verdi. Savcılığın olumlu yanıtı üzerine avukatlar sabah saatlerinde Gemlik’e giderek oradan İmralı Adası’na hareket etti.



Avukatlar en son 2 Mayıs günü İmralı Adasına gitmişti.