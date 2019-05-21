Teröristbaşı uyarısı

BBP Genel Başkanı Destici, İmralı’daki teröristbaşı Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesindeki tehlikeye dikkat çekerek, “Apo’nun avukatlarıyla görüşmesi Kandil’le, PYD, YPG, HDP ile görüşmesi demektir” dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, muhabirimizin de içerisinde yer aldığı gazete ve televizyonların basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. Destici, Başkent’teki bir otelde önceki gün düzenlenen programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“SAMSUN’DAKİ FOTOĞRAF ÖNEMLİYDİ”

Milli mücadelenin 100’üncü yıldönümünde Samsun’da siyasi liderlerce verilen birlik ve beraberlik fotoğrafıyla ilgili konuşan Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100'üncü Yıl Törenleri'ne siyasi bölücüler dışındaki bütün siyasi partileri genel başkanlar düzeyinde davet etmiş olması gerçekten çok önemliydi. Bu hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bir iki genel başkan arkadaşımız da olsaydı, fotoğraf eksiksiz olarak tamamlanacaktı; ama bu da büyük bir adımdır. Milletimiz, Türkiye ittifakı görmek istiyor. O fotoğraf bu açıdan Türkiye ittifakının bir fotoğrafıydı. Partilerimiz, siyasi görüşlerimiz, Türkiye meselelerine bakış açımız ve ideolojilerimiz farklı olabilir. Biz memleketimiz, devletimiz, milletimizin ihtiyaç duyduğu anlarda bir araya gelmeliyiz. Ülkemiz olağanüstü bir süreçten geçiyor" dedi.

İSTANBUL’DA BBP KİMİ DESTEKLEYECEK?

İstanbul seçimine ilişkin parti olarak verdikleri kararı açıklayan Destici, "31 Mart'tan önceki kararımızın arkasındayız. Biz 15 Temmuz'da darbenin karşısında nasıl durmuşsak, 16 Nisan Referandumunda nerede durmuşsak, 24 Haziran seçimlerinde nerede durmuşsak, 31 Mart'ta, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz" diyerek seçimlerde Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ı destekleyeceklerini belirtti.

"S-400 PROJESİ HAYATİ BİR PROJE"

Destici, terör gruplarına yönelik Fırat’ın doğusuna Ramazan ayından sonra askeri bir harekât başlatılmasını beklediğini kaydetti. S-400 meseleleriyle ilgili ise “S-400 projesi Türkiye için çok hayati bir projedir. Ben 'Türkiye'nin önündeki 100 yılın projelerinden bir tanesidir' dediğimde bunu abartılı bulanlar oldu. Bir kere daha söylüyorum çünkü bizim hava savunma sistemimizi ivedilikle güçlendirmemiz lazım" dedi.

“AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLMESİ YANLIŞ”

Destici, İmralı’daki teröristbaşı Abdullah Öcalan ’ın avukatlarıyla görüştürülmesinin yanlış ve tehlikeli olduğunu belirterek, "Ben bunun yanlış olduğunu açık yüreklilikle ifade ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Bu konuda bizi hiç kimse ikna edemez. Hele İstanbul seçimleri üzerinde bir süreç olarak bu işletiliyorsa, bunu hiç kabul edemeyiz. Bunu bir tuzak olarak görürüz. Bunun bir tuzak olduğunu da Cumhur İttifakımızın değerli ortaklarına çok açık yüreklilikle söyleriz. Apo’nun avukatlarıyla görüşmesi demek, Kandil’le, PYD, YPG, HDP ile görüşmesi demektir. Bilgi alışverişi yapması demektir ve oraları yönetmesi anlamına gelir. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade edemez" ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/HABERVAKTİM

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