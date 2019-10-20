Teröristler ambulanslarla kaçıyor

Resulayn’da sıkışıp kalan YPG/PKK’lılar, Kızılhaç ambulansları ve sivil araçlarla kenti terk ediyor.

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı’na 120 saat ara verilerek YPG/PKK’nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta, geri sayım sürüyor.

AA’nın Resulayn’daki muhabirlerinin bildirdiğine göre, dün öğleden sonra Kızılhaç ambulansları ve bazı sivil araçlarla örgütün yaralı teröristleri tahliye edilmeye başladı.

CAMLARI GAZETELERLE KAPATTILAR

Kızılhaç’a ait onlarca ambulans ve sivil araç, yaralı teröristleri, Türkiye’nin harekat bölgesinde açtığı koridordan çıkartarak Haseke ilinin Kamışlı ilçesine götürdü.

Gün içinde yine onlarca Kızılhaç ambulansı ve sivil araç, camlarına film çekilerek ya da gazete kapatılarak, içlerinin görülmesi engellenecek şekilde Resulayn’a giriş çıkış yaptı.

Böylece Türkiye, ABD’yle olan mutabakat çerçevesinde teröristlerin harekat bölgesini terk etmelerine izin verdi.

SİVİLLER ZATEN ÇIKTI

Rasulayn’daki yaklaşık 40 bin sivilin yarısı harekatın başlamasıyla daha güvenli bölgelere hareket etmiş ve Haseke ili içerisinde geçici olarak barınmaya başlamıştı. Kalan nüfus da 3-4 gün içerisinde ilçeden ayrılarak yine Haseke yönünde yer değiştirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK ve bağlı kuruluşlar da harekatın başında sivil nüfusun kentlerden ayrılarak Haseke’ye göç ettiğini bizzat duyurmuştu.

Halihazırda bin kadar YPG/PKK’lı teröristin bulunduğu tahmin edilen Rasulayn’da şu an sivil nüfus barınmıyor.

Buna karşın örgüt, Rasulayn’da sivil nüfus bulunduğunu iddia ederek Türkiye’yi halkın tahliye edilmesini engellemekle suçluyor.