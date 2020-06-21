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Teröristler hain planlarını hayata geçiremeden yakalandı

Güvenlik güçlerince yılın ilk yarısında, ortalığı kana bulamak isteyen teröristlerce planlanmış 96 terör eylemi engellendi, 54 şüpheli de gözaltına alındı.
Teröristler hain planlarını hayata geçiremeden yakalandı

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ülkeyi kana bulamak için fırsat kollayan PKK/KCK, DEAŞ ve sol terör örgütleri, 2020'de de hain planlar yaptı.

Bu terör örgütlerinin yanı sıra FETÖ ile de eş zamanlı mücadele eden emniyet ve jandarma birimleri, terör örgütlerince planlanan kanlı eylemleri engellemek amacıyla yılın ilk 6 ayında da yoğun mesai harcadı.

Bu kapsamda, polis ve jandarmanın istihbarat faaliyetleri ve dikkati sayesinde, 1 Ocak-20 Haziran tarihlerinde 93'ü PKK/KCK, 2'si sol terör örgütleri ve biri DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenmek istenen 96 terör eylemi girişimi engellendi.

Yapılan operasyonlarda, 42'si PKK/KCK, 10'u DEAŞ ve 2'si sol terör örgütlerine mensup olmak üzere 54 şüpheli gözaltına alındı.

Kilogramlarca patlayıcı madde ele geçirildi
Eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlardan bazıları şöyle:

"Bursa'da 5 Şubat'ta yapılan uygulamada durdurulan araç içinde 2 örgüt mensubu yakalandı. Örgüt mensuplarının, Nilüfer ilçesinde gösterdikleri yerde yapılan arama-tarama faaliyetinde 5,5 kilogram patlayıcı madde PETN ve 380 gram fitil ele geçirildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 15 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, eylem amacıyla hazırlanıp toprağa gömülen 5,2 kilogram patlayıcı madde ve 3 adet elektrikli fünye ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da 26 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda, ülke genelinde sansasyonel eylem arayışında olan örgüt mensuplarıyla iş birlikçiliği içinde olabileceği veya eylemlerde yer alabileceği değerlendirilen 8 zanlı yakalandı. Operasyonun devamında, Bismil ilçesinde yapılan aramada, toprağa gömülü halde 5 kilogram patlayıcı madde, 3 adet elektrikli kapsül ve bir adet alıcı-verici devre ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 12 Mart'ta yapılan arama tarama faaliyetlerinde 90 kilogram patlayıcı madde, 15 adet elektrikli fünye ve kumanda ele geçirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 23 Mart'ta örgüt mensuplarıyla iş birliği yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 4 adet patlayıcı ele geçirildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 4 Mayıs'ta yapılan operasyonda, Türkiye'ye illegal yollardan gelen ve motosiklet ile el yapımı patlayıcı kullanarak eylem gerçekleştirme amacında olan bir örgüt mensubu yakalandı, 3,4 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bağlar, Dicle ve Kayapınar ilçelerinde 16 Mayıs'ta yapılan operasyonlarda, 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, bir av tüfeği, 4 el bombası, bir tabanca, bir mıknatıslı araç altı patlayıcı, 225 gram zaman ayarlı el yapımı patlayıcı ve telefon düzenekli 4 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Şüphelilerden biri, verdiği ifadesinde kardeşiyle birlikte Diyarbakır'da bir polis merkezine motosiklet ve el bombası kullanarak, Dicle ilçesinde bulunan jandarma karakoluna ise altına patlayıcı yerleştirilen kamyon aracılığıyla eylem gerçekleştirmeyi planladıklarını itiraf etti."

DEAŞ'a yönelik operasyon
Ankara'da 31 Aralık 2019 ve 1 Ocak 2020'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen, sosyal medyada açtıkları canlı yayında örgüt propagandası yapan ve emniyet güçlerine yönelik eylem arayışında olan 5 şüpheli gözaltına alındı.

- 2019 ve 2018'de engellenen terör eylemleri

Türk güvenlik güçleri, 2019'da 299'u PKK/KCK, 18'i DEAŞ ve 11'i sol terör örgütlerince gerçekleştirilmek istenen olmak üzere 328 terör eylemini, 2018'de ise 141'i PKK/KCK, 14'ü DEAŞ ve 10'u sol terör örgütlerince planlanan olmak üzere 165 terör eylemini engellemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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