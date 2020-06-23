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Teröristler Tel Halaf'ta sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 12 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlediği bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 12 sivilin yaraladığı bildirildi.
Teröristler Tel Halaf'ta sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 12 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlediği bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 12 sivilin yaraladığı bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, PKK/YPG'nin, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ettiği, Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 5 kişinin katledildiği, 12 masum sivilin ise yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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