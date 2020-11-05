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Teröristlerin Derecik'te şehit ettiği işçi, Van'da törenle toprağa verildi

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde PKK'lı teröristlerin füze ve uzun namlulu silahlarla yaptıkları saldırıda şehit olan 3 çocuk babası Mehmet Reşat Keskin (46) için Van'ın Edremit ilçesinde akşam saatlerinde tören düzenlendi.
Teröristlerin Derecik'te şehit ettiği işçi, Van'da törenle toprağa verildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine, dün PKK'lı teröristler tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, işçilerden Selim Gündüz olay yerinde şehit olurken, Zeki Ölmez ile Mehmet Reşat Keskin ise ağır yaralandı. Ancak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez ile Keskin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehitlerden ikisi Yüksekova ilçesinde toprağa verilirken, Mehmet Reşat Keskin'in cenazesi de Van'ın Edrimit ilçesine getirildi. İlçenin Eminpaşa Mahallesi'ne getirilen Keskin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cami avlusuna getirilerek, burada cenaze namazı kılındı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez. Edremit Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri ve şehidin yakınları katıldığı törende, okunan duaların ardından Şehit Keskin'in naaşı polislerin omuzlarında cenaze aracına götürüldü.

Törenin ardından Keskin'in cenazesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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