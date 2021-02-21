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Teröristlerin izini süren komandoların 'keskin burunlu' yardımcıları: 'Tatya' ve 'Hızar'

Erzincan'da terör operasyonlarında güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı olan, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesinde de etkin rol alan "keskin burunlar" Tatya ve Hızar, suçlulara adeta göz açtırmıyor.
Teröristlerin izini süren komandoların 'keskin burunlu' yardımcıları: 'Tatya' ve 'Hızar'

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, zorlu coğrafyaya ve dondurucu soğuklara rağmen karla kaplı Munzur ve Mercan dağlarında iz takip ve bomba arama köpekleriyle teröristlerin izini sürüyor.

Üstün koku alma yetenekleriyle güvenlik güçlerine yardımcı olan "keskin burunlar", Mehmetçiği bombalı tuzaklardan koruyor.

Bomba arama köpeği "Tatya" ve iz takip köpeği "Hızar", İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolarla kırsalda operasyonlarda yer alarak kahraman Mehmetçiğin adeta gözü kulağı oluyor.

İz takip köpeği Hızar'ın sorumlusu Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Çelik, AA muhabirine, Tatya ve Hızar ile komando birliklerine destek vermek amacıyla operasyonlara katıldıklarını söyledi.

Eğitimlerin ardından sorumluları ile köpeklerin birliklere sevk edildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İz takip köpeğimiz şu anda 11 yaşında. Operasyona katılan birliklerimize destek amaçlı köpeklerimizle, kaçan terör unsurlarını takip etmek ve yapmış oldukları tuzaklamaları bomba köpeği ile bulmak suretiyle operasyonel faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu köpeklerimiz Nevşehir JAKEM Komutanlığındaki eğitimlerinden sonra sorumluları ile kıtalara sevk edilirler. Her köpeğin kendi sorumlusu bulunmaktadır. Köpeklerimizin eğitimleri birliklere sevk edildikten sonra da devam etmektedir." 

Her zaman göreve hazır tutuluyor
Çelik, iz takip köpeğiyle 2014'ten bu yana terör unsurlarını ve kaybolan kişileri bulmak maksadıyla görev yaptıklarını ifade ederek, Hızar'ın şu ana kadar kaybolan 5 kişinin bulunmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Uzman Çavuş Yasin Demirci de bomba arama köpeği "Tatya" ile en kritik görevlerde yer aldıklarını söyleyerek, "Tatya isimli köpeğimiz gerek ev ve araç aramaları olsun gerekse el yapımı patlayıcı düzenekleri aramasında olsun, bunları bulmamızda en büyük destekçimizdir. Tatya'nın günlük rutin bakımlarının yanı sıra eğitimleri de oluyor. Köpeklerimizi pentatlon, arama, temel itaat ve ileri itaat eğitimlerini özenli bir şekilde sürdürerek göreve hazır tutuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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