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Teröristlerin umutsuzluk ve karamsarlığı günlüklerine yansıdı

İçişleri Bakanlığı Jandarma Özel Harekat unsurlarının, 21 Temmuz'da Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirdiği birisi mavi kategorideki iki PKK'lı kadın teröristin günlükleri ortaya çıktı.
Teröristlerin umutsuzluk ve karamsarlığı günlüklerine yansıdı

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla dağılma sürecine giren, başta kırmızı liste olmak üzere sözde lider kadroları tek tek etkisiz hale getirilen terör örgütünün psikolojisi bozuldu, örgüt mensuplarının içinde bulundukları umutsuz ve karamsar ruh hali, etkisiz hale getirilen teröristlerin günlüklerine yansıdı.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) unsurlarınca Bingöl'ün Yedisu ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride aranan sözde Erzurum eyaleti YJA-Star sorumlusu "Mizgin Şevin Sipan" kod adlı Hülya Kül ile "Amargi Serhat" kod adlı Bahar Uçak etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara hız veren JÖH birlikleri, arama-tarama faaliyetinde iki teröristin günlüklerini ele geçirdi.

"Karamsar ruh halimizi bir türlü atamıyoruz"

Terörist Hülya Kül, günlüğünde yaşadığı korkuyu, umutsuzluğu ve karamsarlığı ifade etti.

Bingöl'e 2017'de geldiklerini belirten Kül, günlüğüne farklı tarihlerde şunları yazdı:

"Tanıdığımız birçok arkadaşımız artık öldü. Sayımız iyice azaldı, umutlarımız da onlarla birlikte öldü. Karamsar ruh halimizi bir türlü atamıyoruz.

Çevremdeki herkes öldü. Bütün işleri kendim yapmaya çalışıyorum. Bundan dolayı da çok yoruluyorum.

Operasyonlar nedeniyle çok az arkadaş hayatta kaldı. Kalanlar ise hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Tek yaptığımız operasyonlardan ve hava keşfinden korunmaya çalışmak.

Güvenlik güçleri her fırsatı operasyona dönüştürmeye çalışıyor. Hem karadan hem de havadan çok fazla operasyon var. Sıkışıp kaldık.

Operasyonlardan kurtulan arkadaş da olmadığı için nasıl öldüklerini de anlayamıyoruz. Zaten patlama seslerini uzaktan duyuyoruz. Telsizden de sesleri çıkmaz oldu.

22 yıldır örgütteyim, umudumu kaybetmemeye çalışıyorum ama hiç bu kadar umutsuzluğa kapılmadım."

"Jandarmanın operasyonları nedeniyle hareket edemez hale geldik"

Terörist Bahar Uçak da günlüğüne 2017'de Irak'tan 5 arkadaşıyla Bingöl'e gelmek için yola çıktıklarını yazdı.

Köylere girmeden etrafından dolaştıklarını çünkü halkın kendisini ihbar ettiğini kaydeden Uçak, günlüğünde şu ifadeleri kullandı:

"Beraber yola çıktığımız arkadaşların tamamı iki yıl içinde öldü.

Aynı gruptaki arkadaşım 'Mordem Kanireş' kod adlı Erhan Gülen ile aramızdaki ilişkinin açığa çıkması nedeniyle Erhan Gülen intihar etti.

Jandarmanın operasyonları nedeniyle hareket edemez hale geldik. Kimselerle görüşemiyoruz, güvenecek kimse de kalmadı."

 

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