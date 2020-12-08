Terörle mücadeleye 'taze kan'

Son dönemdeki operasyonlarıyla terör örgütüne büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, hudut güvenliği ve terörle mücadelede tempoyu daha da artırmak amacıyla komandolara 30'dan fazla yeni bölük ekledi.

Son dönemdeki operasyonlarıyla terör örgütüne büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), hudut güvenliği ve terörle mücadelede tempoyu daha da artırmak amacıyla, teröristlerin korkulu rüyası haline gelen komandolara 30'dan fazla yeni bölük eklendi.

TSK, hudut güvenliği ve terörle mücadelede üzerine düşen görevi büyük sorumlulukla yerine getirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için kahramanca görev yapan TSK, vatan topraklarını, mavi vatanı ile semalarını korumayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'n talimatları doğrultusunda 5 önemli operasyonu aynı anda yürüten TSK'de, tatbikatlar da göz önüne alınınca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının tamamına yakını sahada görev almaya devam ediyor.

TSK, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerindeki gerek normalleşme gerekse terörle mücadele faaliyetlerini sürdürürken Irak'ın kuzeyindeki teröristle mücadele harekatlarını da kararlılıkla icra ediyor. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-1, Pençe-2, Pençe-3 operasyonlarının yanı sıra Pençe-Kaplan Operasyonu ile Mehmetçik, teröristlerin inlerini bertaraf ediyor.

Bunların yanı sıra İdlib'de uluslararası anlaşma ve mutabakatlar kapsamında görev yapan TSK, Libya Hükümeti'nin daveti üzerine de Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor. TSK, bununla birlikte Doğu Akdeniz'deki görevlerini de yerine getiriyor.

Tempo daha da artacak

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelenin kararlıkla devam ettiği bu dönemde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda, TSK'de 30'dan fazla yeni komando bölüğü kuruldu. Yeni bölükler de diğer komando birlikleri gibi sözleşmeli personelden oluştu. Özel olarak seçilen personel yoğun eğitimlerden geçirildi. Son dönemdeki operasyonlarla terör örgütüne büyük darbe vuran TSK'de, yeni komando bölükleriyle hudut güvenliği ve terörle mücadelenin temposunun daha da artacağı belirtiliyor.