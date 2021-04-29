Tes İş’ten kiralık 5 yıldızlı otel

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası yani Tes-İş, Aydın Didim’de olan ve mülkiyeti kendisine ait 5 yıldızlı oteli kiraya veriyor.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 11.05.2021
Açıklamada “Mülkiyeti Sendikamıza ait Aydın İli, Didim İlçesi, Altınkum Mahallesi, 945 ada, 3-4-5 parsel sayılı taşınmazda bulunan toplam 105.570,94 m² brüt alanlı Turizm İşletme Belgeli 5 yıldızlı Otel (Tatil Köyü) ihale yoluyla kiralanacaktır” denildi.
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