Tescilli kayısı çekirdeğinden kurabiyeler damakları tatlandırıyor

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak nitelendirilen Malatya'da geçmişten bugüne sofralardan eksik olmayan "Malatya kurabiyesi"nin hamuruna tescilli kayısı çekirdeği eklenerek yeni lezzet elde edildi.

Dünyanın ağzını tatlandıran kayısı ve çekirdeği, kentte tatlıdan şekerlemeye, hoşaftan kayısı dönerine birçok alanda kullanılıyor.

Geçmişten bugüne yapılan "Malatya kurabiyesi" için ürünleri büyük kazanda karıştıran usta eller, hamuru bir süre dinlendiriyor. Hamur daha sonra, önceden makine yardımıyla un haline getirilen kayısı çekirdeğiyle buluşturuluyor. Silindir şekline getirilen kayısı çekirdekli hamur, eşit parçalarda kesilip yuvarlanarak şekil veriliyor.

Tepsiye dizilen kurabiyeler, üzerine tekrar kayısı çekirdeği serpildikten sonra fırında pişiriliyor.

Her geçen gün talebin arttığı kayısı çekirdekli Malatya kurabiyesinin ustaları, Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Almanya ve ABD gibi dünyanın dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

İşletme sahibi ve usta Ahmet Koyun, AA muhabirine, kayısı çekirdekli Malatya kurabiyesiyle kente yeni bir lezzet kattıklarını söyledi.

İşletmeyi 1982'den bu yana ailecek işlettiklerini anlatan Koyun, "Kayısı çekirdeği Malatya'nın tescilli ürünü olduğu için bunu ekstra ürünlerle çeşitlendirmek istedik. Birkaç deneme yaptık ve kayısı çekirdekli kurabiye yaptık. Başarılı olduk. Gün kurusu çekirdeği doğal olduğu için ikisini birleştirip doğal bir lezzet yakaladık. Kayısı çekirdeğini Malatya kurabiyesinin içine öğüterek un şeklinde karıştırıyoruz. Sonra şekil verip kesiyoruz. Üstüne de kayısı çekirdeğini batırıp pişiriyoruz." dedi.

"Çok talep var"

Koyun, kurabiyenin beğenildiğini ve talebin arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çok talep var. Belçika, Almanya ve Amerika'ya gönderiyoruz. Şu an çalışma aşamasındayız, Dubai'ye göndereceğiz. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illere daha çok gönderiyoruz. Müşterilerimiz beklediklerinin üstünde bir lezzet olduğunu söylüyor."

Müşterilerden Ahmet Mutlu ise kayısı çekirdekli kurabiyenin ayrı bir lezzeti olduğunu, her gün almaya geldiğini ifade etti.