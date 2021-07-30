  • BIST 1.383,620
  • Altın 495,15
  • Dolar 8,4100
  • Euro 9,9800
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Tescilli Nizip sabunu yurt içi ve dışından yoğun ilgi görüyor

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "50 sanayi tesisimizde üretilen Nizip sabunu, Avrupa ve Orta Doğu'ya ihraç ediliyor. Sabunun tanıtımı, ihracatı, pazar payının artırılması için çalışıyoruz." dedi.
Tescilli Nizip sabunu yurt içi ve dışından yoğun ilgi görüyor

Gaziantep'te yaklaşık 150 yıldır geleneksel yöntemlerle imal edilen, coğrafi işaret tescilli Nizip sabununa, organik olması sebebiyle yurt içinden ve dışından yoğun talep geliyor.

Nizip sabunu, tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı ve zeytin posalarından çıkarılan pirina yağına "kostik" denilen sodyum hidroksit eklenerek bu karışımın yaklaşık 3 gün boyunca kaynatılmasıyla elde ediliyor.

Nizip'te yaklaşık 50 tesiste üretilen sabunlar, iç piyasaya sunuluyor, 109 ülkeye de ihraç ediliyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine, sabun üretiminde büyük bir potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Nizipli sabun üreticilerinin ihracatın yanı sıra istihdamla da ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten Sarı, şöyle dedi:

"50 sanayi tesisimizde üretilen Nizip sabunu, Avrupa ve Orta Doğu'ya ihraç ediliyor. Sabunun tanıtımı, ihracatı, pazar payının artırılması için sivil toplum kuruluşları ve oda başkanlarıyla elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Zeytinyağlı Nizip sabunumuzun kıymeti daha da bilinecek. Tamamen doğal üretiliyor. İçinde katkı maddesi bulunmuyor. Pandemi döneminde de çalışmalar yaptık. Yurt içi ve dışından gelen talepleri sanayicilerle buluşturduk.

Pazar payının artırılması noktasında gayret gösterdik."

Sabun üreticisi Emin Yavuz da üçüncü kuşak olarak sabun imalatı yaptığını, usullerini değiştirmediklerini söyledi.

Yavuz, Nizip sabununun organik olması sebebiyle ilgi gördüğünü, kendilerinin de doğallığı korumaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Yeşil sabun olarak bilinen Nizip sabununun sağlıklı bir ürün olduğunu vurgulayan Yavuz, "Son zamanlarda virüs nedeniyle daha fazla tercih edilir oldu. Tüketicilerimiz bu sabunları rahatlıkla kullanabilirler. Şu an itibarıyla üretimimiz ve satışlarımız devam ediyor. Elimizden geldiğince talepleri karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Daha önce günlük 7,5 ton üretim yaptıklarını belirten Yavuz, bu miktarı önemli ölçüde artırdıklarını belirtti.

"Bu süreçte sabunun değeri anlaşıldı"
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışına da satış yaptıklarını söyleyen Yavuz, şunları kaydetti:

"Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre Nizip'ten 109 ülkeye sabun göndermekteyiz. Bu süreçte sabunun değeri anlaşıldı. Bizim sabunlarımız organiktir. Hiçbir kimyasal madde olmadan, cilde zarar vermeden temizler. Yıllardır öğrendiğimiz şekilde üretime devam ediyoruz. Biraz meşakkatlidir. İlk başta zeytin toplanır, yağı çıkarılır. Arta kalan posadan ikinci kalite pirina dediğimiz zeytinyağı çıkar. Bu pirinayı alır 3 gün kaynatarak sabuna dönüştürürüz. Üçüncü günün sonunda serer, kurumasını bekleriz. Kuruduktan sonra kesme işlemi gerçekleşir. Tokmaklama dediğimiz damga işlemi yapılır. Kubbe şeklinde dizilir. 6 ay ile 1 sene arasında kurur. Zeytinyağı şifadır. Sabunu da sivilce, egzama, yağlanmaya iyi gelir. "

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 57 nokta kontrol altına alındı30 Temmuz 2021 Cuma 11:10
  • Marmaris'teki yangının nedeni belli oldu30 Temmuz 2021 Cuma 11:09
  • Kitap yakarken ormanı yakmışlar 30 Temmuz 2021 Cuma 11:09
  • Adana’da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor30 Temmuz 2021 Cuma 11:07
  • Cuma hutbesinde 'afetlere karşı sorumluluk' vurgusu30 Temmuz 2021 Cuma 11:02
  • Kaş'ta kayıp çoban Ferhat aranıyor30 Temmuz 2021 Cuma 10:28
  • Aladağlar Milli Parkı'ndaki yangın kontrol altına alındı30 Temmuz 2021 Cuma 10:28
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama30 Temmuz 2021 Cuma 10:26
  • Yangınlar hem tüyler ürpertici, hem şüphe uyandırıyor30 Temmuz 2021 Cuma 10:23
  • Bakan Pakdemirli: 21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı30 Temmuz 2021 Cuma 10:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti