Tescilli 'Sincik halısı' köylülerin geçim kaynağı oldu

Kendisine özgü rengi, deseni ve ipiyle köylülerin dokuma tezgahlarında şekillenen ve coğrafi işaret olarak tescil edilen Adıyaman'daki Sincik El Dokuma Halıları, birbirinden güzel modelleriyle dikkati çekiyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde köylülerin tezgahlarından çıkan ve Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edilen "Sincik El Dokuma Halısı" yöre halkının geçim kaynağı oldu.

İlçeye bağlı Çamdere köyündeki hemen her evin köşesinde halı tezgahları yer alıyor. İki bin nüfuslu köyde 700 kişi, bu işten ekmek parası kazanıyor. Bir halı yaklaşık 3 ayda dokunuyor ve 5 bin lira ile 7,500 lira değerinde satılıyor.

Kendisine özgü rengi, deseni ve ipiyle büyüklerinden gördükleri halı dokuma geleneğini sürdüren köylüler, coğrafi işaretli "Sincik El Dokuma Halısı"nı yurt içinde ve yurt dışında meraklılarının beğenisine sunuyor.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine, 200 yıllık bir geçmişe sahip olan el dokuma halısının üretiminin gelecek nesillere aktarılması için çalışma yaptıklarını, bu kapsamda üretimin yoğun olarak görüldüğü Çamdere köyüne atölye ve kurs merkezi açtıklarını belirtti.

Köylülerin üretimlerini ortak yapmaları ve pazarlarını genişletmek için proje hazırladıklarını anlatan Aydın, "Geçmişimi Geleceğe Dokuyorum, adlı proje yaptık. Projemizi İpek Yolu Kalkınma Ajansına sunduk ve kabul edildi. Bu projemiz 8 aşamadan oluşmaktadır. Proje kapsamında köye atölye ve kurs merkezi kurduk. Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaparak Sincik El Dokuma Halısı'nı coğrafi işaret olarak tescilledik." dedi.

Sincik Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Meriç ise köyde oluşturulan kurs merkezindeki çalışmalara yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, kursiyerlerin evlerinde bulunan halı tezgahlarında üretimlerine devam ettiklerini söyledi.

Köy muhtarı Abubekir Bayındır da Çamdere'de yaşayan her ailenin bir halı dokuma tezgahının olduğunu ifade etti.

Aldıkları yünleri kendilerinin önce ip haline sonrasında ise çeşitli aşamalardan geçirerek renklendirerek hazırladıklarını anlatan Bayındır, "Köyümüzün gelirinin yüzde 90'ı yün halılardan oluşmaktadır. Daha önceden halılarımızı Orta Doğu ülkelerine gönderiyorduk fakat şu an savaş dolayısıyla oraya mal gönderemiyoruz. Şu an dokuduğumuz halıları Amerika ile komşu illerimiz Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Şanlıurfa'ya göndererek satıyoruz." dedi.