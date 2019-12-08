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Tescilli 'Urfa soğan kebabı' damak çatlatıyor

Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Şanlıurfa'da coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "soğan kebabı", damaklarda unutulmayan lezzet bırakıyor.
Tescilli 'Urfa soğan kebabı' damak çatlatıyor

Türkiye'nin zengin yemek kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Şanlıurfa'nın tescilli soğan kebabı, özellikle kış aylarında vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Soğan ile etin birleştiği "Urfa soğan kebabı" özellikle kış aylarında yöre halkından yoğun talep görüyor. Özel seçilen kuru soğan ve zırhla kıyma haline getirilen etin birleşmesiyle oluşturulan ve piştikten sonra üzerine nar ekşisi dökülerek hazırlanan kebap, görüntüsü ve lezzetiyle adından söz ettiriyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Urfa soğan kebabı", damak tadını önemseyen Şanlıurfalılar ve kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin hem gözüne hem de damağına hitap ediyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soğan kebabının, kentin önemli kebap çeşitleri arasında bulunduğunu belirtti.

Soğan kebabının, yörenin değerlerinden biri olduğunu dile getiren Peltek, şöyle konuştu:

"Büyüklerimiz bize 'Nereye giderseniz gidin kış aylarında mutlaka soğan yiyin.' derlerdi. Tıbben de soğanın özellikle kış mevsiminde antibiyotik özelliği olduğu ve bol tüketilmesi gerektiğini biliyoruz. ŞUTSO olarak soğan kebabını tescil ettirerek hem yöremizin değerlerine sahip çıkmak hem de bu ürünün daha çok yayılmasına, insanların tüketmesine vesile olmak istedik. İlimize gelen misafirler daha önce yemişse ikinci defa yemek istiyor. Zaten kentimizde mevsimine göre ürünleri yemek daha güzel olur. Mesela bu mevsimde soğan kebabı çok lezzetli olur."

"Bir defa tadına bakan bırakamıyor"

Restoran işletmecisi Faruk Akbaş ise Şanlıurfalılar ve il dışından gelenlerin, kış aylarında daha çok soğan kebabı yemeyi tercih ettiğini söyledi.

Soğan kebabının, tescillendikten sonra daha çok rağbet görmeye başladığını anlatan Akbaş, şunları kaydetti:

"Ankara'da yetişen orta boy soğanların 2 ucunun kesilip etle buluşmasıyla ortaya çıkan kebabımız, ateşte piştikten sonra üzerine nar ekşisi ilave edilerek servis edilir. Ayrıca bu kebaba lezzet katan etin seçimi de çok önemli. Bunun için Karacadağ bölgesinde yetişen kuzunun yan boşluğundan alınan et kıyma haline getirilerek kebapta kullanılır. Daha önce bu kebabı yemeyen müşterilerimiz önceleri çok sıcak bakmıyordu ama yedikten sonra artık bırakamıyorlar. Şanlıurfa'nın tüm yemekleri birbirinden lezzetlidir ancak soğan kebabımızın yeri ayrıdır."

Müşterilerden Bakır Nacaroğlu ise soğan kebabını çok sevdiğini ve bu mevsimde fırsat buldukça yemeye çalıştığını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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