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Tescilli 'uzun elma' pazara indi

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elma, tezgahlarda yerini aldı.
Tescilli 'uzun elma' pazara indi

Türkiye'de sadece Kars'ın Kağızman ilçesinde yetiştirilen, şekli dolayısıyla "uzun elma" olarak nitelendirilen ve coğrafi işaret tescil belgesi alan elma, tezgahlarda satışa sunuldu.

Kağızman ilçesinde 1300 rakımlı arazilerde yetiştirilen ve hasadı devam eden uzun elma, endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşmasıyla lezzetli bir meyve olarak biliniyor.

Coğrafi işaret tescil belgesiyle marka olarak Türkiye ve dünya pazarına açılması hedeflenen elma, uzun emekler sonucu tezgahlardaki yerini aldı. Aromasının yanı sıra şekliyle ön plana çıkan uzun elma, çekirdek bölümündeki yıldız şekliyle de dikkati çekiyor.

Verimli bir sezon geçiren çiftçiler, topladıkları elmaları tezgahlara göndermeye başladı.

Uzun elma üreticisi Ebubekir Arat, verimli geçen sezonun ardından bu yıl uzun elma hasadına başladıklarını söyledi.

Ağaçlarda bu yıl meyve verimliliğinin fazla olduğunu anlatan Arat, "Uzun elma çok olduğundan bazı ağaçlarda küçük bazı ağaçlarda ise büyük elma oldu. Uzun elmamız Türkiye'de sadece Kağızman ilçemizde yetişiyor, başka illere de götürdüler ama olmadı. Şimdi elmalarımızın üzerinde Türk bayrağı içinde de yıldızımız var." dedi.

Arat, elmaların havanın soğumasıyla toplandığını belirterek, şunları ifade etti:

"Endemik olmasının yanı sıra yavaş yavaş olgunlaşan Kağızman'a has uzun elmanın, kış aylarının başlaması ile toprağa kar kırağısı düştüğü zaman toplanması ise ayrı bir özellik taşıyor. İklim koşullarında önemli olumsuzluklar yaşanmaması durumunda elmanın şeklinde ve tadında uzun süre değişiklik olmuyor."

Elma satıcısı Cesim Çelik ise Kağızman'ın ilk ve tek tescilli uzun elmasının tezgahlardaki yerini aldığını söyleyerek, geçmişte Nahçıvan'dan muhacir olarak Kağızman'a gelen Selesker Şerif aşıladığı için elmanın "Şerif'in Elması" olarak da bilindiğini aktardı.

Uzun elmanın ağacının kavak ağacına benzediğini ve elmasının da uzun olduğunu anlatan Çelik, "Elmalarımız yumurtadan daha uzundur. Hasadı normalde ekim ve kasım aylarında yapılmaktadır. Bu elma nisanın sonuna kadar dayanır ve ilk günkü tazeliğini ve tadını korur." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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