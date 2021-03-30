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Teşekkür belgesi takdim edildi

Kızılcahamam’da Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından, Çeltikçi Karayolları Müdürlüğü ziyaret edilerek teşekkür belgesi takdim edildi.
Teşekkür belgesi takdim edildi

Karayolları Şefliği tarafından her gün rutin olarak refüj ve yol kenarlarında atılan geri dönüşebilir atıklar toplanıp, Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne bırakılıyor. Bırakılan atıklar türlerine göre doğaya verilen zararı minimuma indirmek için Sıfır Atık ekipleri tarafından ayrıştırılıp geri kazanıma gönderiliyor.

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Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “İlçemizde başarı ile yürütülen Sıfır Atık Projesinde çalışmalarımız devam ediyor. Kurumlarımızın da bu tip destekleri bizleri memnun ediyor. Çeltikçi Karayolları Müdürlüğümüz tarafından Otoban yollarının kenarlarında ve refüjlerdeki geri dönüşebilir atıkların titizlikle toplanılarak 1.Sınıf Atık Getirme Merkezine getiriliyor. Projemize destek sağladıkları için Çeltikçi Karayolları Müdürlüğüne ‘Teşekkür Belgesi’ takdim ettik. Geri dönüşüme ve Sıfır Atık Projesine katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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