Teşekkür ziyareti

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Göksu Mahallesi muhtarı ve beraberindeki 9 site yönetimini ağırladı.

Eryaman Göksu Evleri, Utkukent, Göksu Aura, Havacılar, Akşafak, Göksu Vadi, Kardelen siteleri ve Kuzey Apartmanı yönetimleri ile Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu yöneticileri Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i ziyaret ettiler.

Göksu Mahallesi Muhtarı Aytaç Fatih Aydoğan'ın da yer aldığı ziyarette site yönetimleri Başkan Demirel'e bölgeye yapılan park ve yeşil alanlar için teşekkürlerini ilettiler.

Muhtar Aydoğan, belediyenin yaptığı park ve ağaçlandırma çalışmalarıyla bölgenin çehresini değiştirdiğini ifade ederek, "Yaptığı hizmet ve yatırımlar için Başkan Demirel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPTIK

Başkan Demirel de, 38 mahallenin tamamında Etimesgut halkının yaşam kalitesini artıran, ilçenin değerine değer katan hizmet ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Eryaman bölgesinin Türkiye'ye örnek bir planlamaya sahip olduğuna işaret eden Demirel, "Site şeklinde yapılaşması, geniş yolları, yeşil alanları ve sosyal kültürel donatılarıyla örnek bir yerleşim alanı olan Eryaman bölgemizde belediye olarak biz de ciddi yatırımlar gerçekleştirdik. Göktürk Aile Yaşam Merkezi, Güzelkent Aile Yaşam Merkezi, Atatürk Emekliler Konağı, Atatürk Meydanı, Atatük Ormanı, Cumhuriyet Ormanı, 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı, 23 Nisan Hatıra Ormanı, 17 Şubat Şehitleri Hatıra Ormanı, Tunahan Spor Tesisleri gibi birçok tesis ve yeşil alanları bu bölgemize kazandırdık. Eryaman bölgemize olduğu gibi ilçemizin diğer mahallelerinde de çok önemli hizmet ve yatırımlarımız bulunuyor" şeklinde konuştu.

