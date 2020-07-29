Tesis tamamlandı

Gölbaşı Belediyesi tarafından Karagedik Mahallesi’nde selektör tesisinin çalışmaları tamamlandı.

Selektör tesisinin düzenlenecek olan protokol ile Gölbaşı Ziraat Odası’na teslim edileceğinin müjdesini veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Selektör tesisimiz hem Ankaralı hem de Gölbaşılı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gölbaşımızın tarım ilçesi olması yolundaki adımlarımızı hızla atmaya devam ediyoruz. Çiftçilerimizin tarımda verimliliği artırmak amacıyla türlü gayretler içinde olduklarını biliyoruz. Tesisimiz sayesinde saatte 5 ton ürün elenip ilaçlanması yapılarak çiftçimize teslim edilebilecek. Bu sayede çiftçimize ve tarıma büyük katkı sağlamış olacağız” dedi.

Ürünlerin 50 kg şeklinde çuvallanarak çiftçilere teslim edileceğini sözlerine ekleyen Ramazan Şimşek “Ayrıca tohumluk değeri olmayan ürünler hayvan yemi olarak ayrıştırılarak değerlendirilebilecek. Bu sayede hayvan yemi anlamında da fabrika destek sağlamış olacak. Çiftçilerimizin yanında olmaya çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.