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Tesiste revizyon çalışması

ASKİ, Ankara’nın içme ve kullanma suyunu temin eden İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisinin verimliliğini arttırmak için revizyon çalışması başlattı.
Tesiste revizyon çalışması

Başkentlilere daha sağlıklı ve kaliteli su sağlamayı amaçlayan ASKİ, tesisteki 2. ünitenin durultucu bölümünde yer alan su alma yapılarını yenileme çalışmalarını hızlandırdı.

TESİSİN HİZMET ÖMRÜ UZAYACAK
Su alma yapılarının yenilenmesinin dışında projesi planlanan 4. ünitenin de devreye alınmasıyla Ankaralılara hizmet vermeye devam edecek arıtma tesisinin ömrü 2070 yılına kadar uzatılmış olacak.

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Türkiye’nin en büyük içme suyu arıtma tesisinin 1984 yılında kurulan ilk ünitesinde geçtiğimiz yıl yenileme çalışması yapıldığı bilgisini veren ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, revizyon çalışmaları hakkında şu açıklamalarda bulundu:
“Bu sene 1992’de devreye sokulan 2. ünitenin durultucu bölümünde çalışmaya başladık. Şu ana kadar zımpara ve çelik fırçalarla beton üzerindeki boşluklar temizlendi. Yıllar içinde korozyona uğrayan su alma yapılarına sıva ve epoksi boyama yapıldı ayrıca su alma yapılarında altta bulunan ve su yüzeyindeki katı maddelerin dibe süzülmesini sağlayan orifis delikleri kapatılarak, karot makinesiyle yandan orifis deliği açıldı. Yandan akışlı sisteme geçilmesiyle arıtılan suyun kalitesi böylece daha da iyileşecek.” 

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“İVEDİK TESİSİ, ANKARA’NIN KALBİ” 
Diğer şehirlerdeki yerel yönetimler için de örnek bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Bozoğlu, “Şu an Ankara’nın içme suyu açısından kalbindeyiz diyebiliriz. İvedik’ten şehir şebeke hattına verdiğimiz suyun kalitesi zaten ulusal ve uluslararası standartlara uygun. Biz bu suyu daha da kaliteli hale getirebilmek için özel bir çalışma başlattık” dedi.

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Devam eden çalışmalar sayesinde suyu kirleten askıda katı maddelerin daha da azaltılacağını söyleyen ve bu yapıların sürekli nemli ortam, klor ve bazı kimyasallara maruz kaldığı için zaman içinde yüzeylerinin oksitlendiğini vurgulayan Bozoğlu, şöyle konuştu:
“Tıpkı bir teknoloji merkezi gibi çalışıyoruz. Durultucularımızda yeni teknolojiyi uyguluyoruz. Korozyona uğrayan metal yapıları yenileyerek daha sağlıklı hale getiriyoruz. Son teknolojiye ve işletmecilik birikimimize göre yapılan bu çalışma ile Ankara’da, Türkiye’nin ilklerinden birini gerçekleştiriyoruz. Bir yandan arıtma tesisinin servis ömrü uzatılırken bir yandan da proses verimi artırılarak arıtılan suyun kalitesi yükseltilecek. Gerekli tüm önlemleri alarak ekiplerimizin gece gündüz hassas çalışması neticesinde su kesintisi olmadan çalışmalar tamamlanacak. Bu çalışma için özellikle kış aylarını seçtik çünkü yazın su tüketimi fazla olduğu için durultucuları durdurma imkânımız yok.”

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin 2014’te devreye alınan 3. ünitesinde çalışmaların 2021 yılı içinde başlaması planlanırken, yapım ihalesine çıkılan 4. ünitenin de yakın gelecekte inşa edilmesiyle birlikte arıtma tesisinin 2070 yılına kadar sorunsuz olarak hizmet vermesi sağlanacak.

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