  • BIST 1.089
  • Altın 461,221
  • Dolar 7,0053
  • Euro 8,3012
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

TESK Başkanı Palandöken: Ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın almış olduğu ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı." ifadesini kullandı.
TESK Başkanı Palandöken: Ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın almış olduğu ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde ekonomiye yönelik alınan kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Esnafa sağlanan desteklere ve ihracattaki olumlu gelişmelere dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın almış olduğu ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı. Şu anda başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden gelecek turistlerle ekonomi daha da canlanacak. Kapalı iş yerlerinin de açılmasıyla piyasalar hareketlenecek."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borsa güne yükselişle başladı05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:43
  • Demirci'den 4,5 milyon liralık 'çan' ihracatı04 Ağustos 2020 Salı 15:50
  • Bolu Dağı Tüneli'nden bayramda 621 bin 736 araç geçti04 Ağustos 2020 Salı 15:49
  • Uludağ İhracatçı Birlikleri temmuzda 2,3 milyar dolarlık ihracat yaptı04 Ağustos 2020 Salı 15:46
  • Güneydoğu'dan 7 ayda 4 milyar 819 milyon dolarlık ihracat04 Ağustos 2020 Salı 15:09
  • Türkiye'den 11 ayda 2 milyar 226 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı04 Ağustos 2020 Salı 13:16
  • Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda yükseldi04 Ağustos 2020 Salı 13:06
  • TİM Başkanı Gülle: Pandemide kenetlendik, şimdi kanatlanma zamanı04 Ağustos 2020 Salı 13:05
  • Fındık üreticisine 'Daldan değil yerden toplayın' çağrısı04 Ağustos 2020 Salı 13:05
  • Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı04 Ağustos 2020 Salı 13:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti