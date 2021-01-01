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TESK Genel Başkanı Palandöken esnafa verilen 'Hazine teşvikinin' artırılmasını istedi

TESK Genel Başkanı Palandöken, prim borcunu düzenli ödeyen esnafa verilen yüzde 5'lik Hazine teşvikinin yeni tip koronavirüs salgını koşulları göz önünde bulundurularak artırılmasını istedi.
TESK Genel Başkanı Palandöken esnafa verilen 'Hazine teşvikinin' artırılmasını istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, salgın döneminde işleri büyük ölçüde azalan esnaf ve sanatkarlar için ilave prim teşviki talebinde bulundu.

Ülke genelindeki 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkar ile ailelerinin çok zor bir yılı geride bıraktığını bildiren Palandöken, iş hacmi daralan ve sırtındaki mali yükleri taşıyamayan esnafın, brüt asgari ücretin yüzde 34,5'i oranındaki sigorta prim borcunu ödemekte güçlük çektiğini kaydetti.

Palandöken, "Esnafın sırtındaki sigorta prim yükü bir an evvel hafifletilmeli. Öncelikle pandemi koşulları göz önünde bulundurularak prim borcunu düzenli ödeyen esnafımıza verilen yüzde 5'lik Hazine teşviki artırılmalı." ifadelerini kullandı.

Bendevi Palandöken, 2013'te sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla başlatılan "yüzde 5'lik Hazine prim teşvikine ek olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indirimi"nin de salgın nedeniyle bu yıl tüm esnaf ve sanatkar için uygulanması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Gelişmişlik endeksi yerine salgın koşulları dikkate alınarak sadece belirli illerde değil tüm illerimizdeki esnafımız için ilave prim teşvikine ihtiyaç var. Bu tür teşviklerle esnafa sağlanan her destek, aynı zamanda ülke ekonomisini de canlandırır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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