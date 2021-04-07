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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor"

Palandöken, "Destekler zaman kaybedilmeden yatırılmalı ve artarak devam etmeli." dedi.
TESK Genel Başkanı Palandöken: "Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yiyecek ve içecek sektöründeki esnafın yanında çalışanlara yapılacak 2 aylık desteği olumlu bulduğunu belirterek, "Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor. Destekler zaman kaybedilmeden yatırılmalı ve artarak devam etmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması ve bu dönem için ücretsiz izne ayrılanlara günlük 50 lira ödeme yapılmasını içeren kanun teklifini değerlendirdi.

Kanun teklifinin en kısa sürede hayata geçmesini ve ödemelerin bir an önce başlamasını dilediklerini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Yiyecek içecek hizmeti sektöründeki esnafımızın 2 aylık süreçte ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarına 1500 lira nakdi yardım ödenmesi ve sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması çok olumlu. Nakdi yardımlar esnafı da çalışanlarını da rahatlatıyor. Esnafımız tedbirlere uymak istiyor fakat para kazanamamak, çalışanın maaşını ödeyememek virüsten daha çok korkutuyor. Bu yüzden destekler zaman kaybetmeden yatırılmalı ve artarak devam etmeli."

Palandöken, bu sektör dışında kalan kahveci, servisçi, kantinci gibi birçok esnaf olduğuna dikkati çekerek, "Aynı sorunları yaşıyorlar, aynı zor günlerden geçiyorlar, kazançları hiç olmuyor. Bu sektör dışında olup aynı zorluklardan geçen esnafımıza da destek verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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