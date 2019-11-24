  • BIST 106.588
  • Altın 268,562
  • Dolar 5,7159
  • Euro 6,3130
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

TESK'ten 'alışveriş çılgınlığı' uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken' Tüm dünyada hızla yayılan 'alışveriş çılgınlıkları' kapsamında düzenlenen aldatıcı kampanyalar konusunda vatandaşlarımız dikkatli olmalı.'dedi.
TESK'ten 'alışveriş çılgınlığı' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "alışveriş çılgınlığı" temasıyla yılın belli dönemlerinde gerçekleştirilen ve tüm dünyada hızla yayılan kampanyaların aldatıcı yönlerine karşı vatandaşları uyardı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, gelişen teknolojiyle neredeyse her gün gerçekleştirilen "aldatıcı" indirimlerden kaçınmak için güvenli internet sitelerinin tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

"Alışveriş çılgınlıklarına" karşı uyarıda bulunan Palandöken, "Tüm dünyada hızla yayılan 'alışveriş çılgınlıkları' kapsamında düzenlenen aldatıcı kampanyalar konusunda vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Yılda 2 kez indirim kampanyası yapılır, biri yaz, diğeri kış sezonu sonunda. Kampanyaları kurala bağlayalım, mağduriyetlerin önüne geçelim. Çünkü bu satış kampanyalarında sadece kuralsız ürün satışı yapılmıyor, merdiven altı ürünler de piyasaya sürülüyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, özel alışveriş günlerinde fiyatların önceden şişirildiğini, sonra "indirim" adı altında stokları tüketmek için aldatıcı satış teknikleriyle ürünlerin pazarlandığını vurguladı.

Özellikle kampanyalara aldanıp kredi kartlarına yüklenilmemesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"'Efsane Cuma', '11.11' gibi aldatıcı kampanyalara karşı tedbirli olunmalı. Yüzde 90'lık rekabet piyasasında hiç kimse zararına satış yapmaz. Ürünlere birkaç ay öncesinde 3-5 katı etiket yapıştırıp sonra belli günlerde 'indirim' diye pazarlamak haksız kazançtır. Herkes alıyor, ben de alayım düşüncesi yanlış. Hem etiket hem gramajlarda hem de fiyatlarda büyük oyunlar oynanıyor. Bunları engellemek için sürekli denetim şart. 'Efsane' veya 'Kara Cuma' denilerek stok eritme oyunlarına halkımız gelmemeli. Bu tür kampanyaların sadece isimleri yeni ancak yöntemleri hep aynı, önce şişir, sonra indir. Halkı kandırmaktan başka bir şey yapılmıyor. Bunun önüne ancak kural konularak geçilir. Her gün indirim yapılmaz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı24 Kasım 2019 Pazar 10:17
  • Efsane Cuma'da 5 milyar TL kartlı ödeme bekleniyor24 Kasım 2019 Pazar 10:16
  • "Fındık altına dönüştü"23 Kasım 2019 Cumartesi 13:04
  • Asgari ücret için ilk toplantı günü belli oldu22 Kasım 2019 Cuma 21:49
  • Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde22 Kasım 2019 Cuma 16:51
  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantı tarihi belli oldu22 Kasım 2019 Cuma 13:51
  • Ceviz kırarak başladı kadınlara iş kapısı açtı22 Kasım 2019 Cuma 13:47
  • Gıdada bilgi kirliliğine son22 Kasım 2019 Cuma 13:46
  • Kurulan şirket sayısında yüzde 8 artış22 Kasım 2019 Cuma 11:00
  • Türklerin Karadağ’dan aldığı konut sayısı 1500'ü aştı22 Kasım 2019 Cuma 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti