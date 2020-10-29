  • BIST 1.127
  • Altın 502,081
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

TESK'ten araç muayene ücretlerinde indirim talebi

TESK Genel Başkan Palandöken, "Özellikle pandemi sürecinde esnafımızın işlerinin sekteye uğradığı göz önünde bulundurularak araç muayene ücretleri düşürülmeli." dedi.
TESK'ten araç muayene ücretlerinde indirim talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar için muayene ücretlerinin düşürülmesini istedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafın en büyük sorunlarından birinin araç muayene ücretlerinin yüksekliği olduğunu vurguladı.

Her yıl enflasyon oranında gelen zamla nakit olarak ödenen muayene ücretlerinin esnafın belini büktüğünü belirten Palandöken, "Özellikle pandemi sürecinde esnafımızın işlerinin sekteye uğradığı göz önünde bulundurularak araç muayene ücretleri düşürülmeli. Bakım ve onarım olmadan yalnızca arıza tespitinden bu kadar ücret almak adil değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren taksi, kamyon, otobüs ve benzeri ticari araçların ilk bir yıldan sonra her yıl araçlarını muayene ettirmekle yükümlü olduğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Ancak pandemi döneminde tüm sektörlerde olduğu gibi ulaştırma sektöründeki esnafımızın da işleri büyük ölçüde azaldı. Otobüsçü esnafımız, şehirler arası kısıtlamalar nedeniyle uzun süre iş yapamazken, eğitim-öğretime ara verilmesinden dolayı okul servis araçları 6 aydan fazla süreyle kontak açamadı. Ancak iş yoğunluğu ve müşteri kapasitesi azalan hatta iş yapamayan esnafımızın birçok sabit gideri var. Bunlardan biri de her yıl zorunlu olan araç muayeneleri. Esnafımızın mağduriyetinin önlenmesi için araç muayene ücretleri yıllık muayene zorunluluğu olan araçlarda daha makul seviyelere çekilmeli. Salgın sebebiyle alınan tedbirler kapsamında uzatılan araç muayene süresi 30 Eylül itibarıyla sona erdi. Ancak şoför esnafının işleri halen açılmadı. Şoför esnafı muayene ücretlerini, araç sigortasını, vergisini, sigorta ödemelerini yapamıyor. Öte yandan K belgesine sahip araçlar, muayene sürelerini geciktirdiğinde belgelerinin düşmesi ve cezai işlemle karşılaşma riskleri söz konusu. Mağduriyetlerin önlenmesi için pandemi döneminde araç muayene süreleri yıl sonuna kadar uzatılmalı. Bununla birlikte muayene ücretleri kesinlikle düşürülmeli."

Palandöken, ticari araç muayene ücretinin otobüs, kamyon, çekici gibi ticari araçlar için 462, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için 342, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için 174 lira olduğunu ve muayene süresini geçiren araçlardan her ay yüzde 5 faiz alındığını bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 71 yaşındaki sporcu, 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı29 Ekim 2020 Perşembe 10:25
  • 93 DHKP/C'li terörist yakalandı29 Ekim 2020 Perşembe 10:25
  • İbrahim Kalın: Cumhuriyet, bu milletin diriliş hikayesidir29 Ekim 2020 Perşembe 10:10
  • İçişleri Bakanı Soylu: 1923’teki o şerefli imzanın tüm sahiplerine güzel bir yüzüncü yıl karnesi getirmeye kararlıyız29 Ekim 2020 Perşembe 10:04
  • Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı29 Ekim 2020 Perşembe 09:45
  • MSB'den cumhuriyetin 97. yılına özel video29 Ekim 2020 Perşembe 09:43
  • Bosna Savaşı'ndaki katliamla ilişkili olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı29 Ekim 2020 Perşembe 09:42
  • Cumhuriyet 97 yaşında29 Ekim 2020 Perşembe 09:36
  • Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu29 Ekim 2020 Perşembe 09:34
  • TBMM Başkanı Şentop'tan '29 Ekim' mesajı29 Ekim 2020 Perşembe 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti