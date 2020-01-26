  • BIST 122.142
  • Altın 300,140
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

TESK'ten deprem bölgesinde banka kredi borçlarına erteleme talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Elazığ ve Malatya'daki depremde ev ve iş yerlerini kaybeden vatandaşların kamu ve özel bankalara olan kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi talebinde bulundu.
TESK'ten deprem bölgesinde banka kredi borçlarına erteleme talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Elazığ’da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere çevre illeri de etkileyen depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dileklerini paylaştı. 

Afette ev ve iş yerlerini kaybeden vatandaşların yaralarının kısa sürede sarılması gerektiğini ifade eden Palandöken, afetzede vatandaş, esnaf ve sanatkarların kamu ve özel bankalara olan kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğini bildirdi.

Palandöken, ayrıca, söz konusu afetzedelere işlerini yeniden kurma imkanı sağlamak için uzun vadeli ve sıfır faizli kredi verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD'dan Elazığ depremi için yardım kampanyası26 Ocak 2020 Pazar 10:28
  • 6.8'lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor26 Ocak 2020 Pazar 10:26
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 19 yıkık, 107 ağır hasarlı, 37 orta hasarlı, 171 de az hasarlı bina tespit ettik26 Ocak 2020 Pazar 10:22
  • Sağlık Bakanı Koca: 2,5 yaşındaki çocuğumuzun durumu son derece iyi26 Ocak 2020 Pazar 10:20
  • 2,5 yaşındaki Yüsra'nın annesi enkazdan sağ olarak çıkarıldı26 Ocak 2020 Pazar 10:13
  • Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem26 Ocak 2020 Pazar 10:12
  • 2,5 yaşındaki kız çocuğu 24 saat sonra kurtarıldı26 Ocak 2020 Pazar 10:10
  • Çin’de yeni koronavirüs salgınında can kaybı 56, enfekte sayısı bin 975’e çıktı26 Ocak 2020 Pazar 10:08
  • Bakan Kurum: Yaraları en kısa sürede saracağız26 Ocak 2020 Pazar 10:03
  • Mobilya sektörünün 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar26 Ocak 2020 Pazar 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti