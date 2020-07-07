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TESK'ten 'elektrik faturalarında indirim' talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yüzde 20'si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka indirime gidilerek hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmelidir." dedi.
TESK'ten 'elektrik faturalarında indirim' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yüzde 20'si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka indirime gidilerek hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafın maliyet kalemlerinde birçok artış olduğunu bildirdi.

Elektrik faturasının da maliyet kalemlerinin en önemlilerinden biri olduğuna işaret eden Palandöken, esnafın kiradan sonra en çok ödemeyi bu konuda yaptığına dikkati çekti.

"Hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmeli"
Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çeşitli zorluklar yaşandığını hatırlatarak, yeni yeni ayağa kalkmaya çalışan esnafa destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu yıl elektriğe hiç zam yapılmadığını ve 3 ay boyunca da yapılmama kararının alındığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu sevindirici fakat bunun yanında bir indirim de yapılması esnafımızı büyük oranda rahatlatır. BOTAŞ'ın maliyetlerinin düşmesiyle sanayi doğal gazına indirim yaptığı gibi elektrikte de indirim müjdesi bekliyoruz. Yüzde 20'si vergi ve kesintiler olan elektrik faturalarında mutlaka indirime gidilerek hem vatandaşlar hem de esnafımız sevindirilmelidir. Sokakları aydınlatan esnafımız için bu pandemi döneminde indirime gidilerek, onların rahat bir nefes alması sağlanmalıdır."

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