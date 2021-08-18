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Tesla Enerji'den Bozkurt'ta 'HES patladı' iddiasına ilişkin açıklama

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin, bölgedeki hidroelektrik santralinin (HES) kapağının patlaması sonucu meydana geldiği iddiaları, Tesla Enerji şirketi tarafından yalanlandı.
Tesla Enerji'den Bozkurt'ta 'HES patladı' iddiasına ilişkin açıklama

Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinin ardından, Zülfikarlar Holding bünyesindeki Tesla Enerji'nin bir iştiraki olan Berke Enerji lisansıyla Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı üzerinde faaliyet gösteren HES'e ilişkin bazı medya kuruluşlarında haberler yayınlandı. HES'in kapağının patlaması sonucu ani selin Bozkurt ilçesini vurduğu iddiları üzerine yayınlanan haberlerle ilgili  şirketten bilgilendirme açıklaması yapıldı.

Söz konusu haberlerin varsayımlara dayandırılarak yapıldığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede gerçekleşen aşırı yağışlar sonucu hidroelektrik santralinin kapağının patlayarak sele yol açtığının belirtilmesi hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bozkurt'taki santral su depolaması olmayan regülatör tipi bir hidroelektrik santraldir. Yani açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağı bulunmamaktadır. 4 metre yüksekliği, 7 metre derinliği ve 12 metre uzunluğuyla savaklı bir yapıya sahip olan santralin ardında tutulan suyun miktarı ise sadece 45 bin metreküp kadardır. Bu miktar Bozkurt ilçe merkezinden yüksek debi ile 5 saat boyunca akan suyun yaklaşık 10 binde birine tekabül etmektedir. Eşine tarihte az rastlanır şiddette yağışlara bağlı olarak gerçekleşen doğal afet sonrasında saha ekiplerimizden gelen bilgiler DSİ, Kastamonu Valiliği ve Enerji Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılmıştır. Acımız büyük. Yaşanan sel felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dileriz."

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