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Tesla'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar dolarlık rekor kar

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,1 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.Tesla, 2021'in ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.
Tesla'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar dolarlık rekor kar

Buna göre, şirketin net karı yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 998 artarak 1,1 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 104 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı ilk kez bir çeyrekte 1 milyar doları aştı.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artışla 11,9 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,44 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,45 dolar oldu.

Tesla, nisan-haziran döneminde dünya genelinde 200 binin üzerinde aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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