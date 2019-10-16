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Teslim olan teröristten ibretlik itiraf

Güvenlik güçlerine teslim olan, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'li bir terörist, kameralar karşısında ibretlik itiraflarda bulundu: "Köyde oturuyordum. PKK terör örgütü geldi. Beni zorla götürdü..."
Teslim olan teröristten ibretlik itiraf

Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin kuzeyinde başarı ile devam ederken, YPG/PKK'lı teröristler de bir bir teslim oluyor. YPG/PKK saflarından kaçarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim olan teröristler, örgüt içerisindeki acımasızlığı anlatıyor. Bugün de güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristten kan donduran itiraflar geldi. Kamera karşısında terör örgütündeki dehşeti anlatan terörist, pişman olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG'li teröristin pişmanlığını anlattığı konuşmaları yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda teröristin pişman olduğu dakikaları kaydetti. Terörist yaptığı pişmanlık konuşmasında şöyle konuştu:

"Köyde oturuyordum. PKK terör örgütü geldi. Beni zorla götürdü. Türkiye Devletine karşı savaşmaya zorladılar beni. Türkiye Devleti sınırdan girdiği vakit kendimi teslim ettim. Oradaki gençlerden rica ediyorum ve umuyorum ki gelsinler Türk askerine teslim olsunlar. Türk Devleti bize kötü davranmadı. Ben Türkiye Devletinden özür dilerim. Ben Türkiye Devletine karşı pişmanım. Oradaki gençlerden rica ediyorum ve umuyorum ki gelip teslim olsunlar."

ÖRGÜTÜN SÖZDE SORUMLULARI DA KAÇMAYA BAŞLADI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Resulayn ve Tel Abyad'ın kontrol altına alındığı harekâtta, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri öğrenildi. Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp, sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Ayrıca örgütün, tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi. Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına ölüme gönderdiği, teslim olan teröristlerin ifadelerinde de yer aldı.

ULUSLARARASI KAMUOYUNU YANILTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ayrıca, Barış Pınarı Harekâtı ile köşeye sıkışan terör örgütü, hain planlarıyla uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladıkları belirlendi.

 

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