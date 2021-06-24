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Teslim olmamak için intihara kalkışan uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis

KAYSERİ'de, polise teslim olmamak için çatıya çıkarak, intihara kalkışan, ikna edilince de gözaltına alınıp, tutuklanan uyuşturucu ticareti sanığı Levent D. (40), yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Teslim olmamak için intihara kalkışan uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Gülhan Sokak'ta geçen 25 Nisan’da meydana gelen olayda polis, Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan aranan Levent D.'yi gözaltına almak için evine gitti. Kapıyı açmayan Levent D., 2'nci kattaki evin arka odasından yangın merdivenine çıktı. 6 katlı apartmanın en üst katına çıkan Levent D., yangın merdivenin üzerine çıkıp, çatı sacını tutarak, intihar edeceğini söyledi. Yaklaşık 1,5 saat yangın merdiveni üzerinde duran Levent D., arkadaşının ikna etmesi sonucu bulunduğu yerden indi. Gözaltına alınan Levent D., adliyeye sevk edildi. Levent D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Levent D., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Suçsuz olduğunu öne süren sanık Levent D., “Arabada bulunan hassas terazi ve uyuşturucu da benim parmak izim yok. Suçsuzum. İftira atılıyor” dedi.

Mahkeme heyeti, Levent D.’yi, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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