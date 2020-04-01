"Test sayısı 30 bine çıkacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs test sayısının artmaya devam edeceğini söyleyerek, "Haftaya 20-25 bine çıkacağımızı önümüzdeki hafta 30 bin teste çıkacağımızı söylemek istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'deki vaka sayılarının daha da yükseleceğini söyleyen Koca, herkesin testinin pozitif gibi davranması gerektiğini söyledi. Bakan Koca test sayılarında da artış yapacaklarını söyledi. İşte Koca'nın açıklaması;

"HAFTAYA 30 BİNE ÇIKACAĞIZ"

"Haftaya 20-25 bine çıkacağımızı önümüzdeki hafta 30 bin teste çıkacağımızı söylemek istiyorum. Sahayı taramak istiyoruz. Pozitif vaka sayısı da artmış olacak. Diyoruz ki hastalaık bulguları olan kişilere bu test yapılmalı herkes kendisi pozitifmiş gibi bu dönemi geçirmeli. Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranımızz yüzde 1.58. Bir çok ülkeden aşağıda olduğumuzu daha aşağı düşürme gibi bir başarı geliştirirsek son derece önemli olur. Hedefimiz hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak."