Teyemmüm abdestinin farzları ve alınışı

Teyemmüm abdestinin farzları nedir? Teyemmüm abdestinin alınışı nasıldır? Teyemmüm abdesti nasıl alınır? Teyemmümün farzları nedir?

Teyemmüm abdestinin farzları nedir? Teyemmüm abdestinin alınışı nasıldır? Teyemmüm abdesti nasıl alınır? Teyemmümün farzları nedir?

TEYEMMÜM ABDESTİNİN FARZLARI

Teyemmüm Abdestinin farzları ikidir;

1- Niyet etmek

2- Ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurup birinci vuruşta yüzü ikinci vuruşta da kolları mesh etmektir.

6134 - el-Hakem ve Seleme İbnu Küheyl'in anlattıklarına göre, "Abdullah İbnu Ebi Evfa radıyallahu anh'a teyemmümden sormuşlar, o da kendilerine şu cevabı vermiştir: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Ammar'a şöyle yapmasını emretti: Ellerini yere vurdu, sonra ellerine yapışan toz toprağı çırptı ve yüzünü meshetti."

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