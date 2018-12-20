Teyemmüm abdestinin farzları ve alınışı

Teyemmüm abdestinin farzları nedir? Teyemmüm abdestinin alınışı nasıldır? Teyemmüm abdesti nasıl alınır? Teyemmümün farzları nedir?
TEYEMMÜM ABDESTİNİN FARZLARI
Teyemmüm Abdestinin farzları ikidir;
1- Niyet etmek
2- Ellerini temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye vurup birinci vuruşta yüzü ikinci vuruşta da kolları mesh etmektir.
6134 - el-Hakem ve Seleme İbnu Küheyl'in anlattıklarına göre, "Abdullah İbnu Ebi Evfa radıyallahu anh'a teyemmümden sormuşlar, o da kendilerine şu cevabı vermiştir: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Ammar'a şöyle yapmasını emretti: Ellerini yere vurdu, sonra ellerine yapışan toz toprağı çırptı ve yüzünü meshetti."
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