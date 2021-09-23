Tezgahta bereket var

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgâhlar balıkla doldu, taştı. Ulus Hal esnaflarından Mehmet Benli, bu sezonun çok bereketli olduğunu söyleyerek, “Tezgâhlarda bereket var. Bu sezon herkes balığa doyacak” dedi.

Ulus Hal’de tezgâhlar balıkla dolmaya başladı. Geçen yıla oranla bu sezon bolluk yaşandığını belirten balıkçılar, bu kış herkesin balığa doyacağını kaydetti. Konu hakkında gazetemize konuşan hal esnaflarından Mehmet Benli, “Allah’a şükürler olsun ki bu sezon bereket var. Fiyatlar da gayet uygun. İlerleyen günlerde daha da düşecektir” dedi.

BOLLUK YAŞANIYOR

Av sezonunun açılmasıyla birlikte Ulus Halinde balık tezgâhları doldu, taştı. Geçen yıla göre bu yıl balık bolluğu yaşandığını belirten hal esnafı, fiyatların da geçen yıla oranla daha ucuz olduğunu kaydetti.

BU SEZON HERKES BALIĞA DOYACAK

Konu hakkında gazetemize konuşan hal esnaflarında Mehmet Benli, bu sezon balık bolluğu yaşandığını hatırlatarak, “Vatandaşlarımız bu sezon balığa doyacak. Tezgâhlarda şu an hamsi, barbun, torik, kalkan ve istavrit bolluğu yaşanıyor. Allah’a şükürler olsun ki bu sezon bereket var.”

HAMSİNİN KİLOSU 20 LİRA

“Vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği balık ise hamsi oluyor. Millet olarak hamsiye ayrı bir ilgi duyuyoruz. Neyse ki bu kış hamsi sıkıntısı çekmeyeceğiz. Çok bereketli gözüküyor. Hamsi bolluğu yaşanıyor. Kilosu 20 ila 25 liradan satılıyor. İlerleyen günlerde bu fiyatlar daha da düşecektir” diye konuştu.

PALAMUT YAĞMURU BEKLİYOR

Tezgâhlara henüz palamut gelmediğini hatırlatan Benli, “Hamsi bolluğu yaşanıyor ama palamut henüz çıkmıyor. Yağmur yağdığı anda palamutta çıkacaktır. Bu kış herkes balığa doyacak. Bundan eminiz.”

FİYATLAR MAKUL

“Fiyatların da gayet makul olduğunu düşünüyoruz. İlerleyen günlerde havaların soğumasıyla birlikte fiyatlar daha da aşağılara düşecektir. Geçtiğimiz yıl kilosu 250 liradan alıcı bulan kalkan balığı bu yıl 140 liradan alıcı buluyor. Torik 70 lira, çinekop 35 lira, barbun 30 liradan alıcı buluyor.”

DAHA DA UCUZLAYACAK

“Yağmurlar başlarsa fiyatlar daha da ucuzlar. Herkes haftada en 2 -3 kez balık tüketsin. Balık; kalbe, vücuda, göze çok faydalıdır. Kış geliyor, hastalıklara karşı bir numaralı ilaç balıktır. Bunu uzmanlarda söylüyor. O yüzden biz tüm Ankaralıları buraya davet ediyoruz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA