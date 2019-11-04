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Tezgahta kimyasal endişe

Kayseri’de 4 yaşındaki bir çocuğun yediği nardan zehirlenip hayatını kaybetmesinin ardından, İstanbul’da 44 kişi daha ıspanaktan hastanelik oldu. Zehirlenmeler tedirginliğe yol açarken, gıda denetimlerinin artırılması gerektiği belirtiliyor.
Tezgahta kimyasal endişe

Kayseri'de yaşayan Çakır ailesi, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde nar yedikten sonra fenalaşmış, hastaneye kaldırılan 6 kişilik aileden 4 yaşındaki Saliha yaşamını yitirmişti. Ailesi kızlarının zehirlenmesine, yol kenarından satın aldıkları narların üzerindeki zirai ilaç kalıntılarının neden olduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti. Saliha’nın mide ve karaciğerinden alınan patoloji örnekleri de incelenmek üzere Ankara Adli Tıp kurumuna gönderilmişti.

19’U HÂLÂ TEDAVİ ALTINDA 

Bu olayın yankıları sürerken, benzer bir vaka da önceki gün İstanbul'da yaşandı. Geçtiğimiz günlerde 80 işçinin fabrika yemeğinden zehirlendiği Esenyurt'ta bu kez de biri çocuk 44 kişi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak çevre hastanelere götürüldü. Acil servislerde müdahale edilen hastaların tümü, ıspanak yemeği yedikten sonra rahatsızlandıklarını söyledi. Yapılan tetkiklerde zehirlenmenin gıda zehirlenmesi olduğu tespit edildi.  Hastalardan 25’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, biri çocuk 19 kişinin tedavisi ise sürüyor. 

KİMYASAL MADDE KULLANMIŞLAR 

Peş peşe yaşanan zehirlenmeler Esenyurt’ta paniğe neden oldu. Vatandaşlar sebze meyve yemeye korkar hale geldiklerini belirterek, denetimlerin artırılmasını istedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise korkunç bir gerçeği gözler önüne serdi. Ispanağın,  tazeliğini uzun süre koruması için çeşitli kimyasal işlemler gördüğü, zehirlenmeye de bu maddelerin yol açtığı belirlendi.

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ İNCELİYOR

Zehirlenmelerle ilgili İstanbul İl Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, 1 ila 3 Kasım tarihleri arasındaki gıda zehirlenmelerine ıspanak ve benzeri bitkilerin neden olduğu doğrulanarak, konunun İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce takip edileceği belirtildi. 

 

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