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Tezhip sanatıyla ev ekonomisine katkı

Altındağlı kadınlar, Karakum Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde kurulan atölyede gerçekleştirdikleri sanatlarıyla ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar.
Tezhip sanatıyla ev ekonomisine katkı

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, Karakum Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde kurulan atölyede faaliyet gösteren kadınlar, tezhip sanatının en güzel örneklerini sergiliyor. Atölyede arı gibi çalışan kadınlar, ortaya çıkardıkları sanat eserlerini Altın Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla satarak, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

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14 KADININ HAYATI DEĞİŞTİ
Tezhip atölyesinde 14 Altındağlı kadının çalıştığını söyleyen Başkan Asım Balcı “Bu atölyede yapılan iş, verilen emek bizim için çok değerli… Tezhip, en eski Türk süsleme sanatlarından biri… Bu sanat; sevgi, sabır, zevk ve zarafetle icra edilen bir sanat dalı… Altındağlı kadınlarımız bu sanatı da başarıyla uyguluyor, ortaya çok başarılı sanat eseri çıkarıyorlar. 18-55 yaş aralığında kadınlar, sabah 10:00’dan akşam 16:00’ya kadar bu atölyede emek veriyorlar. Biz de Altındağ Belediyesi ve Altın Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla, kendilerine destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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“DESTEK BİZDEN, BAŞARI KADINLARDAN…”
Atölyede çalışan kadın sayısını pandemi nedeniyle kısıtlı tuttuklarını belirten Başkan Balcı “Bu sayı ileride mutlaka artacaktır. Altındağlı kadınlarımız kendilerine fırsat verildiğinde neler başaracağını herkese, hepimize gösterdiler. En önemlisi de kendilerine ispatladılar. Bu nedenle, biz de onlara destek olmak, satış yapmalarına ve para kazanmalarına aracılık etmek için sürekli fikir üretiyor, projeler geliştiriyoruz. Kadınlar da onlara sağladığımız imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor, verilen desteği arkalarına alarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ellerine ve emeklerine sağlık…” ifadelerini kullandı. 

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