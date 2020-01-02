Tezkere Sisi'yi rahatsız etti

Mısır Dışişleri Bakanlığı, bugün Meclis'te Türk askerinin Libya'ya konuşlanmasını kabul edilen Libya tezkeresini kınadı. Darbeci Sisi'nin hükümeti, uluslararası kamuoyuna küstah bir de çağrıda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'ya asker göndermesini öngören tezkere bugün TBMM'de oylandı. Oylamadan çok kısa bir süre sonra darbeci Abdülfettah Sisi'nin devlet başkanlığını yaptığı Mısır'dan tezkereyi eleştiren bir açıklama geldi.

SİSİ'DEN DÜNYAYA KÜSTAH ÇAĞRI

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Böyle bir hamle Akdeniz bölgesindeki istikrarı olumsuz etkileyecektir" ifadesi kullanıldı. Yapılan açıklamada uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunuldu.