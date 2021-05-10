TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı açıklandı

TFF açıklamasına göre, yarı finalde ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle: 16 Mayıs Pazar: 20.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 17 Mayıs Pazartesi: 20.00 Altınordu-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 21 Mayıs Cuma: 18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)