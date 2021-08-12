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TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk santra yarın

Bu sezon 59. kez oynanacak TFF 1. Lig'de ilk müsabaka Gençlerbirliği ile Eyüpspor arasında yapılacak.
TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunda ilk santra yarın

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı yarınki Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlayacak.

Futbolda bu yıl 59. kez Süper Lig'e yükselme heyecanı yaşanacak. TFF 1. Lig'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan Süper Lig'e yükselecek. Bu iki ekibi takip eden 4 takım, Süper Lig'de yer alacak son kulüp olabilmek için play-off etabında kozlarını paylaşacak. Son 4 sırada yer alacaklar ise TFF 1. Lig'e veda edecek.

1963-1964 sezonunda 2. Lig adıyla oynanmaya başlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren İkinci Lig A Kategorisi ismiyle devam eden organizasyon, 2007-2008'den sonra ise TFF 1. Lig adını aldı.

Ligin ilk yarısı 27 Aralık’ta tamamlandıktan sonra, ikinci devre 7 Ocak 2022’de başlayacak. 38 haftalık normal sezon, 15 Mayıs’taki maçlarla sona erecek. TFF 1. Lig’de 5, 17, 25 ve 33. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak.

2022-2023’ten itibaren normal sezonda da Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin kullanılacağı TFF 1. Lig’de play-off müsabakalarında bu yıl da VAR sistemi kullanılmaya devam edilecek.

19 takım
TFF 1. Lig’de bu sezon 2013-2014’te olduğu gibi 19 takım yer alacak.

Süper Lig’den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü ile TFF 2. Lig'den yükselen Eyüpspor, Kocaelispor ve Manisa’nın yanı sıra Adanaspor, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, Balıkesirspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, İstanbulspor, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor ligde mücadele edecek.

İstanbul’dan 4, Ankara’dan 3, Balıkesir ve İzmir’den ikişer takımın bulunacağı ligde Adana, Bolu, Bursa, Denizli, Erzurum, Kocaeli, Manisa ve Samsun’dan birer ekip yer alacak.

Samsunspor 7 kez Süper Lig vizesi aldı
Ligde yer alacak takımlardan Yılport Samsunspor 7, Adanaspor ise 5 kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Bu ekipleri 4 kezle Denizlispor, 3’er kezle Boluspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, 2'şer kezle Balıkesirspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İstanbulspor, 1 kezle Altınordu izledi.

Ankara Keçiörengücü, Eyüpspor, Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Tuzlaspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor ise hiç Süper Lig'e çıkamadı. Manisa da ilk kez TFF 1. Lig’de mücadele edecek.

Öte yandan MKE Ankaragücü, 1980-1981’de ligi 2. sırada tamamlamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çıkarılmıştı.

Takımların TFF 1. Lig geçmişleri
Manisa'nın ilk kez yer alacağı TFF 1. Lig'de Denizlispor 34, Adanaspor ile Balıkesirspor 30, Altınordu 29, Beypiliç Boluspor 28 kez mücadele etti.

Toplam 10 ekip teknik direktörünü değiştirdi
Ligde 19 ekipten 9'u aynı teknik direktörle yoluna devam ederken, diğerleri teknik heyetinde değişikliğe gitti.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Ankara Keçiörengücü’nde İlker Püren, Balıkesirspor’da Yusuf Şimşek, Boluspor’da Reha Erginer, Bursaspor’a Mustafa Er, Eyüpspor’da Zafer Turan, Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay, Bereket Sigorta Ümraniyespor’da Recep Uçar ve Manisa’da Serkan Özbalta geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yer alacak.

Adanaspor Fırat Gül’le, Royal Hastanesi Bandırmaspor Mustafa Gürsel’le, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Erkan Sözeri ile, Denizlispor Veli Acar’la, Gençlerbirliği Metin Diyadin’le, İstanbulspor Cem Bağcı’yla, Menemenspor Cenk Laleci’yle, MKE Ankaragücü Mustafa Dalcı’yla, Yılport Samsunspor Mehmet Altıparmak’la, Tuzlaspor Uğur Tütüneker’le sezona başlanacak.

Bu isimlerden Hüseyin Eroğlu, Altınordu'da 10. sezonunu geçirecek.

8 yabancı
Takımlar bu sezon 35 futbolcudan oluşacak A takım listelerinde 8 yabancı oyuncu bulundurabilecek. Bunların 7’sine maç kadrolarında yer verebilecek ekipler, 5'ini ise aynı anda oynatabilecek.

İlk haftanın maç programı
Gençlerbirliği-Eyüpspor maçıyla başlayacak TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın
20.30 Gençlerbirliği-Eyüpspor (Eryaman)

14 Ağustos Cumartesi

19.15 İstanbulspor-Manisa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Denizli Atatürk)

21.45 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)

15 Ağustos Pazar
19.15 Tuzlaspor-MKE Ankaragücü (Stadı açıklanmadı)

19.15 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Osmanlı)

21.45 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)

16 Ağustos Pazartesi
20.30 Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Kocaeli)

Kaynak: Haber Kaynağı
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