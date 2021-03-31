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TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren VAR sistemi uygulanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulanacağını açıkladı.
TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren VAR sistemi uygulanacak

Federasyonun açıklamasına göre, FIFA ile protokol imzalayacak TFF Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan TFF VAR Merkezi ile TFF 1. Lig maçlarına ev sahipliği yapacak statlardaki hem fiziki hem de teknolojik altyapı çalışmalarında, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi protokolde yer alan tüm konularda hazırlıkların eksiksiz yapılması amacıyla, uygulamanın 2022-2023 sezonunda başlatılmasını karara bağladı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda hayata geçirilen VAR, Türkiye'de TFF Süper Kupa'nın yanı sıra TFF 1. Lig play-off maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turdan itibaren uygulanıyor.

FIFA'nın 2018 Dünya Kupası'nda kullanmasıyla birlikte yaygınlaşan VAR, Türkiye'de ilk kez online olarak resmi maçlarda 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig play-off yarı finalleri ve play-off finalinde kullanılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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