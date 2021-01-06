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TFF 1. Lig'de ilk yarının lideri Giresunspor

2001-2002'den bu yana ligin ilk yarısını lider tamamlayan 19 ekipten 12'si sezon sonunda Süper Lig'e yükseldi.
TFF 1. Lig'de ilk yarının lideri Giresunspor

Giresunspor'un 35 puanla zirvede tamamladığı TFF 1. Lig'de 2001-2002'den bu yana ligin ilk yarısını lider tamamlayan 19 ekipten 12'si Süper Lig vizesi aldı.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, ilk 2 sıradakileri takip edecek 4 takımın play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de son sırada yer alacak 3 ekip de lige veda edecek.

Ligde ilk yarı heyecanı 3 erteleme maçı dışında tamamlandı. Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 12. haftada ertelenen Ankaraspor-Adanaspor ile 13. haftadan ertelenen İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor müsabakaları yarın, yine 13. haftada ertelenen Akhisaspor-Adanaspor karşılaşması da 11 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Giresunspor’un 35 puanla ilk yarıyı lider tamamlamayı garantilediği ligde Karadeniz temsilcisini 2 puan geriden Yılport Samsunspor takip etti. 32 puana sahip Altay, 31’er puana sahip Adana Demirspor ile bir maçı eksik İstanbulspor ve 30 puanlı Tuzlaspor play-off barajında yer aldı. İstanbulspor yarınki Aydeniz Et Balıkesirspor maçında alacağı sonuca göre 2. sıraya yükselebilir.

Ligde 3 ceza puanı alan ve devreyi 3 puanla tamamlayan Eskişehirspor, birer maçları eksik 9 puanlı Ankaraspor ile 13 puana sahip Akhisarspor ise düşme hattında bulunuyor. 

19 liderden 12'si Süper Lig'de
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan statü değişikliğiyle 2001-2002'den itibaren mevcut haliyle oynanan TFF 1. Lig'de bu süreçte 19 sezonda ilk yarıyı lider tamamlayan 12'si Süper Lig'e yükseldi.

İlk yarıda ilk sırada yer alan ekiplerden 2003-2004'te Sakaryaspor, 2004-2005'te Sivasspor, 2005-2006'da Bursaspor, 2006-2007'de Gençlerbirliği OFTAŞ, 2008-2009'da Kasımpaşa, 2009-2010'da Kardemir Karabükspor, 2011-2012'de Elazığspor, 2013-2014'te Başakşehir, 2014-2015'te Kayserispor, 2017-2018'de MKE Ankaragücü, 2018-2019'da Gençlerbirliği ve geçen sezon da Hatayspor sezon sonunda Süper Lig'e çıktı.

2001-2002'de Konyaspor, 2002-2003'te Ankaraspor, 2007-2008'de Sakaryaspor, 2010-2011'de Denizlispor, 2012-2013'te Manisaspor, 2015-2016'da Elazığspor ve 2016-2017'de ise Eskişehirspor, ilk yarının sonundaki liderliklerini koruyamadı ve Süper Lig vizesi alamadı.

Zirvede 7 farklı ekip
Ligin ilk devresinde Giresunspor dışında 6 takım daha ilk sırada yer aldı.

Son haftada liderliği Altay'dan devralan Giresunspor'un yanı sıra Adana Demirspor, Altay, Altınordu, Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor ve Tuzlaspor da çeşitli haftaları ilk sırada tamamladı.

Ligde geçen sezonun yanı sıra 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında dörder, 2018-2019'da ise 2 takım ilk yarıda liderlik sevinci yaşamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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