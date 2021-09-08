TFF Basın Danışmanı Ersin Düzen görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen görevinden istifa ettiğini açıkladı. Düzen, Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşım sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş ve kaptan Burak Yılmaz'ın tepkisini çekmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 6-1 kaybedilen Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşımın tepki çekmesinin ardından görevinden istifa etti.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Düzen, "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ERSUN DÜZEN NE PAYLAŞMIŞTI?

"Hollanda - Türkiye maçı 3-0 iken bir tweet atan Ersün Düzen; "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için "Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler" demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!"

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ŞEYTANİ DÜZEN GÖNDERMESİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Ersin Düzen'in paylaşımına üstü kapalı şekilde tepki göstermişti.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

''Bir senedir neden maaş anlatıldı, neden saldırıldı bilmiyorum. Şeytanlık mı var, başka bir şey mi var? Düzen mi öyle? Saldırı mı? Yanında çalışan adam bile öyle! Ben, onları güldürdüm! Bana yapsınlar ama artık başkasına yapmasınlar'' ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ SERT ÇIKTI

A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz, 6-1 kaybedilen Hollanda maçının ardından verdiği röportajda Ersin Düzen'in açıklamalarına göndermede bulunmuştu.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

"Çok üzgünüz. Utanç verici bir gece. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Çok farklı hedeflerle gelmiştik. Arkadaşlarımız, teknik heyet, başkanımız, eminim Türkiye çok üzgün. Hollanda bugün çok iyi oynadı, karşılarında güçlü duramadık. Norveç maçına konsantre olmalıyız. Arkadaşlarımız çok genç ve değerli. Onları böyle bir akşamda daha fazla yerin dibine vurmadan örnek teşkil edip destek olmalıyız diyorum. Mutlaka bunun bedeli olacaktır. Ben kaptan ve abileri olarak her şeyi üstlenirim. Benim de hatam var. Belki kaptanlığı iyi yapamadım. İyi günde aile olabiliyorsak kötü günde de aile olmak lazım. Önce kendi içimizdekileri temizlemek lazım. İçimizde gibi görünüp arkamızdan terbiyesizce davrananları temizlememiz lazım. Terbiyesizce tweet atanlara dur dememiz lazım. Ahbap çavuş ilişkisi ya da birilerinin adamı olarak ahkam kesmekle olmuyor. Ben kimsenin adamı olmadım. Ne Şenol’un, ne Ahmet’in ne Mehmet'in. 36 yaşındayım. Bırakmak gerekiyorsa bırakırım. Ben 36 yaşındayım, bazı sevgili eski oyuncular 31-32 yaşında futbolcu bırakıyorsa bu benim suçum değil. Destek oluyor gibi görünen insanların temizlenmesi gerekiyor. Ben hiç kimsenin bir adamı olmayarak konuşuyorum. Daha top fileye girmeden Şenol istifa deniliyorsa bunlar yakışık almayan şeylerdir. Hala birincilik, ikincilik şansımız var. Tek yönetime, hocaya bunu yıkamayız. Hep beraber yaptık, hep beraber ceremesini çekmeye hazırız."